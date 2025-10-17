भीलवाड़ा लॉटरी विवाद: Axen ने अपनी पत्नी के नाम ही भूखंड आवंटन करवा दिया, 88 हजार आवेदकों की उम्मीदों पर फेरा पानी



गौरतलब है कि 3081 आवेदकों को भूखंड देकर दीपावली का तोहफा देने की न्यास ने लॉटरी निकाली। नगर निगम महाराणा प्रताप सभागार में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बटन दबाकर लॉटरी निकाली। लॉटरी को लेकर आवेदकों में खासा उत्साह था। लॉटरी शुरू होते ही समूचा सभागार ठसाठस हो गया। लॉटरी के दौरान विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक, उप महापौर रामलाल योगी, नगर विकास न्यास प्रशासक एवं कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने भी बारी- बारी से क्लिक किया।