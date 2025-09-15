भीलवाड़ा में मुस्लिम युवाओं ने निभाई इंसानियत, हिंदू महिला का कराया अंतिम संस्कार, मां की तरह करते थे देखभाल



गांधीनगर निवासी निसार सिलावट ने बताया कि जंगी चौक गांधी नगर के पास स्थित मकान में शांति देवी (67) करीब 15 वर्षों से अकेली रहती थीं। बीमार रहने के कारण उनकी देखभाल मुस्लिम समाज के असगर अली कर रहे थे। रविवार अलसुबह महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।