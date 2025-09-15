Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में मुस्लिम युवाओं ने निभाई इंसानियत, हिंदू महिला का कराया अंतिम संस्कार, मां की तरह करते थे देखभाल

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के गांधीनगर में 67 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। उसके परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। उसे मां की तरह प्रेम करने वाले गांधीनगर के मुस्लिम युवा आगे आए और अंतिम संस्कार किया।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 15, 2025

Bhilwara Muslim youth
मुस्लिम युवाओं ने हिंदू महिला का कराया अंतिम संस्कार

Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर क्षेत्र में रविवार को दिखी इंसानियत और भाईचारे की मिसाल ने फिर एक बार गंगा-जमुनी तहजीब को साकार कर दिया। यहां मुस्लिम युवाओं ने एक हिंदू महिला का न केवल अंतिम संस्कार कराया, बल्कि उसे कंधा देकर श्मशान तक भी पहुंचाया।


बता दें कि 67 वर्षीय शांति देवी के परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में मोहल्ले के मुस्लिम युवाओं ने आगे बढ़कर हिंदू रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी किया।

image


अर्थी को दिया कंधा, निभाई रस्में


शांति देवी की मौत के बाद मोहल्ले के मुस्लिम युवा अजगर अली खान, अशफाक कुरैशी, शाकीर पठान, फिरोज कुरैशी कांचा, आबिद कुरैशी, अजगर पठान, इनायत और जाबिद कुरैशी सहित कई लोग आगे आए। उन्होंने अर्थी को कंधा दिया और पूरे हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं।


मां की तरह करते थे देखभाल


गांधीनगर निवासी निसार सिलावट ने बताया कि जंगी चौक गांधी नगर के पास स्थित मकान में शांति देवी (67) करीब 15 वर्षों से अकेली रहती थीं। बीमार रहने के कारण उनकी देखभाल मुस्लिम समाज के असगर अली कर रहे थे। रविवार अलसुबह महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

jaipur-road-accident-3

15 Sept 2025 12:17 pm

