भीलवाड़ा: बनास नदी में बकरियों को पानी पिलाने गईं 2 युवतियां, दोनों की डूबने से मौत, शव झाड़ियों में मिले



एएसआई जेठमल ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट देकर बताया की नाहरगढ़ के पास थाना क्षेत्र से गुजर रही बनास नदी में नाहरगढ़ निवासी अंशु कंवर और तनु सेन दोनों सहेलियां बनास नदी में बकरियों को पानी पिलाने गई थी। यहां तनु सेन का पैर फिसल जाने से नदी में डूबने लगी उसको बचाने अंशु कंवर भी पानी में कूद गई। लेकिन गहरे पानी में चले जाने के चलते अंशु और तनु पानी में डूब गईं।