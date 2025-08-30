Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: बनास नदी में बकरियों को पानी पिलाने गईं 2 युवतियां, दोनों की डूबने से मौत, शव झाड़ियों में मिले

बनास नदी में डूबी दूसरी युवती का शव घटना स्थल से दो किलोमीटर दूर मिला। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियों बकरियों को पानी पिलाने गई थीं।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Aug 30, 2025

Bhilwara News
नदी में डूबकर 2 युवतियों की मौत (फोटो- पत्रिका)

आकोला (भीलवाड़ा): नाहरगढ़ गांव के पास से गुजर रही बनास नदी में गुरुवार को बकरियों को पानी पिलाने गई दो युवतियां पानी में डूब गईं। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवतियों की तलाशी में एक युवती का शव मिला गया था। दूसरी युवती का शव शुक्रवार दोपहर बाद घटना स्थल से दो किलोमीटर श्रीपुरा बनास नदी में झाड़ियां में अटका मिला।


इस एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने श्रीपुरा सोपुरिया बनास पुलिया पर बाहर निकाला। बड़लियास चिकित्सालय में शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बकरियों को पानी पिलाने गईं थीं


एएसआई जेठमल ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट देकर बताया की नाहरगढ़ के पास थाना क्षेत्र से गुजर रही बनास नदी में नाहरगढ़ निवासी अंशु कंवर और तनु सेन दोनों सहेलियां बनास नदी में बकरियों को पानी पिलाने गई थी। यहां तनु सेन का पैर फिसल जाने से नदी में डूबने लगी उसको बचाने अंशु कंवर भी पानी में कूद गई। लेकिन गहरे पानी में चले जाने के चलते अंशु और तनु पानी में डूब गईं।


बनास नदी उफान पर, गांवों के संपर्क टूटे


मातृकुंडिया बांध से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका पानी त्रिवेणी नदी में पहुंच गया। शुक्रवार सुबह बीगोद और खटवाड़ा गांव के बीच बनास नदी पुलिया पर तीन फीट पानी आ गया। इससे गांवों का संपर्क टूट गया।


वहीं, बेड़च नदी में भी शुक्रवार शाम को पानी की आवक बढ़ने लगी। इससे जोजवा के पास बेड़च नदी पुलिया पर भी पानी आने से सड़क मार्ग बंद हो गया। त्रिवेणी नदी के गेज में भी बढ़ोतरी हुई। त्रिवेणी नदी का गेज चार मीटर तक पहुंच गया, जिससे त्रिवेणी संगम स्थित मंदिर और घाट पानी में डूब गए।

Published on:

30 Aug 2025 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा: बनास नदी में बकरियों को पानी पिलाने गईं 2 युवतियां, दोनों की डूबने से मौत, शव झाड़ियों में मिले

