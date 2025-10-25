भीलवाड़ा में मंदिर के पुजारी को 5 साल की जेल, मां के साथ पूजा करने गई बालिका से की थी अश्लील हरकत



विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियुक्त के खिलाफ 12 दस्तावेज और 12 ही गवाह पेशकर आरोप सिद्ध किया। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुरेश कुमार को दोषी मानते हुए पांच साज के कारावास की सजा सुनाई और 18 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।