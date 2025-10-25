उदयपुर जिले में शिक्षकों के 1,225 से अधिक पद रिक्त, अगले महीने तक पाठ्यक्रम पूरा कराना बना चुनौती



राज्य के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति सुधारने के लिए रिवीजन मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को 15 नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कराने के बाद रिवीजन मॉडल पर फोकस करना है, जिससे बुनियादी समझ मजबूत की जा सके। कमजोर विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधार सकें। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में इस मॉडल को लागू करना चुनौती पूर्ण रहेगा।