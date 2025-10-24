Bhilwara Plot Lottery: मंत्री की मौजूदगी में निकली भूखंड लॉटरी विवादों में घिरी, SDM की निगरानी में जांच कमेटी गठित



जानकारी के मुताबिक, नगर निगम महापौर राकेश पाठक और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने कलक्टर से मुलाकात की। उनको अपना पक्ष रखते हुए ई-लॉटरी को लेकर आमजन के हित में निर्णय लेने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने ई-लॉटरी में सामने आ रही अनियमितताओं की जांच के आदेश के साथ ही चयनित 3081 आवेदकों के आवेदन फॉर्म और उसके साथ जमा कराए समस्त दस्तावेजों को जिला कलक्टर की निगरानी में रखने, लॉटरी में हुई अनियमितताओं से संदेह के घेरे में रखते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, लॉटरी के सबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग से एक विंडो कलक्ट्रेट परिसर में खोलने की बात कही।