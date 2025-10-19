मुखरित हुई आवाज: लॉटरी में गड़बड़ी को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन, आवंटन की निष्पक्ष जांच को लेकर पीएम और सीएम को पत्र

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की ओर से निकाली गई आवासीय योजना की लॉटरी में हुई गड़बड़ी को लेकर शनिवार को आमजन में गुस्सा देखा गया। भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आवेदकों ने भूखंड आवंटन पर हंगामा कर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे आमजन को पूरा लाभ मिल सके। इसे लेकर कलक्टर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौपा।छात्र नेता विजयपाल सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग कलक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए। यहां आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया। न्यास अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि आवेदन खरीद के नाम पर आमजन से दो-दो हजार लिए। अलग-अलग वर्गाें में धरोहर राशि लेकर करोड़ों रुपए कमा लिए। लॉटरी निकालने का समय आया था तो चेहतों को फायदा पहुंचाया। इस लॉटरी के माध्यम से जिन लोगों को भूखंड की आवश्यकता थी। उन्हें नहीं देकर जिन लोगों के पास पहले से करोड़ों की सम्पति है उनको भूखंड आवंटित कर दिया। अधिकतम लॉटरी इनके नाम ही खोली गई। जिनके पास भूखंड नहीं उनकी भावना का ध्यान नहीं रखा।