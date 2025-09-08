भीलवाड़ा में भूखंड लॉटरी: 20 सितंबर से पहले खुलेगा किस्मत का ताला, महिलाओं को विशेष छूट

Bhilwara UIT: भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने भूखंडों के आवंटन के लिए आवासीय योजना के लिए आवेदनों की छंटनी विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप कर ली है। लॉटरी प्रभारी अधिशासी अभियंता रविश श्रीवास्तव ने बताया कि आठ आवासीय योजना को लेकर 3081 भूखंडों के लिए प्राप्त 90 हजार 75 आवेदनों की छंटनी विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप कर ली है।
अभियंता रविश श्रीवास्तव के मुताबिक, इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग ए व मध्यम आय वर्ग बी, उच्च आय वर्ग में प्राप्त आवेदनों को भी आरक्षण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। इनमें महिलाओं का कोटा भी सभी वर्ग में तय आरक्षण के अनुसार रहेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन की पात्रता की शर्तों की पालना नहीं करने पर निरस्ती के दायरे में आए तीन हजार से अधिक आवेदनों में से दो हजार आवेदकों ने न्यास की तरफ से देय राहत का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने आयकर से संबंधित दस्तावेज पेश करने के साथ ही आवासीय श्रेणी के चयन में रही चूक को भी न्यास की सूचना पर सुधारा है।
अभियंता रविश श्रीवास्तव ने बताया कि एक हजार से भी कम अब निरस्ती के दायरे में रह गए हैं। ऐसे आवेदनों की भी अब नए सिरे से जांच की जा रही है। भूखंड आवंटन लॉटरी बीस सितंबर से पहले निकाला जाना प्रस्तावित है।