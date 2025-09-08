भीलवाड़ा में भूखंड लॉटरी: 20 सितंबर से पहले खुलेगा किस्मत का ताला, महिलाओं को विशेष छूट



उन्होंने बताया कि आवेदन की पात्रता की शर्तों की पालना नहीं करने पर निरस्ती के दायरे में आए तीन हजार से अधिक आवेदनों में से दो हजार आवेदकों ने न्यास की तरफ से देय राहत का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने आयकर से संबंधित दस्तावेज पेश करने के साथ ही आवासीय श्रेणी के चयन में रही चूक को भी न्यास की सूचना पर सुधारा है।