Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में भूखंड लॉटरी: 20 सितंबर से पहले खुलेगा किस्मत का ताला, महिलाओं को विशेष छूट

Bhilwara UIT: भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने 8 आवासीय योजनाओं में 3081 भूखंडों के लिए आए 90,075 आवेदनों की छंटनी कर ली है। विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण लागू होगा।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 08, 2025

Bhilwara Plot Lottery
Bhilwara Plot Lottery (Patrika Photo)

Bhilwara UIT: भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने भूखंडों के आवंटन के लिए आवासीय योजना के लिए आवेदनों की छंटनी विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप कर ली है। लॉटरी प्रभारी अधिशासी अभियंता रविश श्रीवास्तव ने बताया कि आठ आवासीय योजना को लेकर 3081 भूखंडों के लिए प्राप्त 90 हजार 75 आवेदनों की छंटनी विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप कर ली है।


अभियंता रविश श्रीवास्तव के मुताबिक, इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग ए व मध्यम आय वर्ग बी, उच्च आय वर्ग में प्राप्त आवेदनों को भी आरक्षण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। इनमें महिलाओं का कोटा भी सभी वर्ग में तय आरक्षण के अनुसार रहेगा।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में आवास योजना: परिवार की आय छह लाख अधिक होने पर MIG-A में आवेदन की छूट, अब तक आए 21 हजार एप्लीकेशन
भीलवाड़ा
Bhilwara News


तीन हजार से अधिक आवेदक पूरा लाभ उठाए


उन्होंने बताया कि आवेदन की पात्रता की शर्तों की पालना नहीं करने पर निरस्ती के दायरे में आए तीन हजार से अधिक आवेदनों में से दो हजार आवेदकों ने न्यास की तरफ से देय राहत का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने आयकर से संबंधित दस्तावेज पेश करने के साथ ही आवासीय श्रेणी के चयन में रही चूक को भी न्यास की सूचना पर सुधारा है।


एक हजार आवेदन निरस्ती के दायरे में


अभियंता रविश श्रीवास्तव ने बताया कि एक हजार से भी कम अब निरस्ती के दायरे में रह गए हैं। ऐसे आवेदनों की भी अब नए सिरे से जांच की जा रही है। भूखंड आवंटन लॉटरी बीस सितंबर से पहले निकाला जाना प्रस्तावित है।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में जेडीए की भूखंड लॉटरी: 61 हजार आवेदनों की जांच पूरी, 5 सितंबर को खुलने की उम्मीद
भीलवाड़ा
Bhilwara JDA Plot Lottery

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में भूखंड लॉटरी: 20 सितंबर से पहले खुलेगा किस्मत का ताला, महिलाओं को विशेष छूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.