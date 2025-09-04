भीलवाड़ा: गुटखा व्यापारी से लाखों की लूट का भंडाफोड़, राजदार निकला लुटेरा, 1 गिरफ्तार, 6 फरार



पुलिस ने इस मामले में सरगना खडब, कोटपूतली निवासी सरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में शामिल व्यापारी के पूर्व नौकर दिलखुश साहू और खारी का लाम्बा निवासी कमल दमामी समेत छह लोगों की तलाश की जा रही है। वारदात के बाद एसपी यादव के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में उपनिरीक्षक राजपाल सिंह, हेड कांस्टेबल हरीश गौतम, मुकेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था।