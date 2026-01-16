Bhilwara : बच्चों के चेहरे पर छाई खुशी: 5 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म, डेपुटेशन पर शिक्षक विद्यालय ही रहेंगे

जानकारी के अनुसार शिक्षक के तबादला निरस्त कराने को लेकर स्कूल की तालाबंदी करके छात्र-छात्राएं पांच दिन से विद्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे थे। रात में भी विद्यार्थी स्कूल के बाहर डटे रहे। इस दौरान कई बार अधिकारियों ने समझाइश के प्रयास किए, लेकिन वह नहीं माने। तबादला निरस्त नहीं होने तक आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया। दो दिन गांव के बाजार भी बंद रहे।