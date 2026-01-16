Bhilwara : बच्चों के चेहरे पर छाई खुशी: 5 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म, डेपुटेशन पर शिक्षक विद्यालय ही रहेंगे

फोटो पत्रिका
भीलवाड़ा। बीगोद क्षेत्र के नंदराय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शंकरलाल जाट का तबादला निरस्त कराने की मांग पर पांच दिन से विद्यार्थियों का चल रहा आंदोलन शुक्रवार को समाप्त हो गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शिक्षक शंकरलाल को मौके पर बुलाकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों से वार्ता कराई। लम्बी चली समझाइश में विद्यालय में ही रहकर पढ़ाने का शिक्षक ने भरोसा दिलाया।
इसके बाद सभी विद्यार्थियों ने बात मानते हुए धरना समाप्त कर विद्यालय लौट गए। धरने के लिए लगे टेंट हटा दिए। इससे पहले गुरुवार रात को भूख और प्यास के कारण आंदोलन कर रही दस छात्राओं की हालत बिगड़ गई थी। इससे शिक्षा विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया था। उनका विद्यालय परिसर में इलाज करवा कर घर भेजा गया था।
जानकारी के अनुसार शिक्षक के तबादला निरस्त कराने को लेकर स्कूल की तालाबंदी करके छात्र-छात्राएं पांच दिन से विद्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे थे। रात में भी विद्यार्थी स्कूल के बाहर डटे रहे। इस दौरान कई बार अधिकारियों ने समझाइश के प्रयास किए, लेकिन वह नहीं माने। तबादला निरस्त नहीं होने तक आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया। दो दिन गांव के बाजार भी बंद रहे।
पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों सुबह विद्यालय पहुंचकर विद्यालय के बाहर लगे टेंट हटवा दिए और विद्यालय के अंदर ग्रामीणों से वार्ता शुरू की। यहां से हटे विद्यार्थी चारभुजा नाथ मंदिर के यहां धरने पर बैठ गए।
उसके बाद अधिकारियों ने शिक्षक शंकरलाल को मौके पर बुलाकर वार्ता करवाई। एसडीएम तान्या रिणवा ने समझाया कि तबादला प्रक्रिया में समय लगता है। शिक्षक शंकरलाल फिलहाल डेपुटेशन पर यहीं पढ़ाएंगे। इससे बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यार्थियों ने आंदोलन वापस ले लिया।
