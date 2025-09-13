अच्छी खबर: भीलवाड़ा यूआईटी नवरात्र पर निकालेगी भूखंड आवंटन की लॉटरी, हर योजना क्षेत्र की लॉटरी क्रमवार होगी

Bhilwara UIT: भीलवाड़ा में भूखंड आवंटन आवासीय योजना के लिए आवेदनकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। नगर विकास न्यास ने श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्र पर्व में लॉटरी निकालने की तैयारी कर ली है। संभवत: 22 सिंतबर से लॉटरी निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि लॉटरी प्रत्येक योजना क्षेत्र के अनुसार क्रमवार निकाली जाएगी। इसके लिए आय वर्ग श्रेणी और आरक्षण का दायरा तय किया है। लॉटरी प्रभारी रविश श्रीवास्तव ने जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम के साथ बुधवार को लॉटरी प्रक्रिया को लेकर चर्चा की।
आठ आवासीय योजना को लेकर 3081 भूखंडों के लिए 90 हजार 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उधर, तिलक नगर योजना क्षेत्र के 956 भूखंडों के लिए सर्वाधिक 25,727 आवेदन आए। जबकि पटेल नगर विस्तार आवासीय योजना के लिए 688 भूखंडों को लेकर उत्साह दिखा है।
लॉटरी प्रभारी रविश श्रीवास्तव ने बताया कि नयापुर में 1958, रामप्रसाद लढानगर में 3773, पटेलनगर में 7623, पटेल नगर विस्तार में 20 हजार 276, एपीजे अब्दुल कलाम नगर में 4838, मोहनलाल सुखड़िया नगर में 7574, तिलकनगर में 18 हजार 306 और पंचवटी में 25 हजार 727 आवेदन आए हैं।
भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने भूखंडों के आवंटन के लिए आवासीय योजना के लिए आवेदनों की छंटनी विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप कर ली है। रविश श्रीवास्तव ने बताया, आठ आवासीय योजना को लेकर 3081 भूखंडों के लिए प्राप्त 90 हजार 75 आवेदनों की छंटनी विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप कर ली है।
इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग ए और मध्यम आय वर्ग बी, उच्च आय वर्ग में प्राप्त आवेदनों को भी आरक्षण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। इनमें महिलाओं का कोटा भी सभी वर्ग में तय आरक्षण के अनुसार रहेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन की पात्रता की शर्तों की पालना नहीं करने पर निरस्ती के दायरे में आए तीन हजार से अधिक आवेदनों में से दो हजार आवेदकों ने न्यास की तरफ से देय राहत का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने आयकर से संबंधित दस्तावेज पेश करने के साथ ही आवासीय श्रेणी के चयन में रही चूक को भी न्यास की सूचना पर सुधारा है।