मुसीबत बड़ी: भीलवाड़ा जिले में 179 स्कूलों पर ताले, 15 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य अधर में

भीलवाड़ा जिले के सरकारी स्कूल भवनों की स्थिति ने शिक्षा व्यवस्था की जड़ें हिला दी हैं। पहले से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी विद्यालयों के लिए अब जर्जर भवन बड़ी मुसीबत बनकर सामने आए हैं। इन भवनों का भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद जारी अंतिम रिपोर्ट ने चौकाया है। अब तक जहां 76 स्कूलों को बंद किए जाने की बात कही जा रही थी, वह अंतिम रिपोर्ट में बढ़कर संख्या 179 स्कूल पहुंच गई है। इन सभी के ताले लगा दिए गए हैं। ऐसे में इन स्कूलों में नामांकित 15,470 बच्चों का भविष्य अधर में है। हालांकि यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई अब अस्थायी जगहों पर चल रही है, लेकिन शिक्षकों के लिए यह नई चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है।