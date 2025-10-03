राजस्थान में BJP नेता गिरफ्तार, 350 बीघा जमीन और 40 मकान सीज करने की तैयारी

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो - पत्रिका
350 Bigha land 40 Houses Seized: सूदखोरी के आरोपों में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रहने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने अरेस्ट किया है। शाहपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भाजपा नेता दिलीप गुर्जर पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था। वह कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष था। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के संपर्क में आकर उसने पार्टी ज्वाइन की थी। उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और दो मुकदमें भी दर्ज हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बारे में भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि इसी साल अगस्त और सितंबर में दिलीप गुर्जर के खिलाफ सूदखोरी और ब्याज पर पैसा देकर अवैध तरीके से वसूली करने के दो केस सामने आए थे। पुलिस ने दोनों दर्ज किए थे और उसके बाद उसकी सम्पत्ति की जांच करना शुरू कर दिया गया था।
अलग-अलग विभागों से जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि उसके पास करीब तीन सौ पचास बीघा से भी ज्यादा भूमि है। इसमें से अधिकतर कृषि भूमि है। इसके अलावा उसके पास चालीस से भी ज्यादा मकान है। इनमें कई भूखंड भी हैं, लेकिन उन पर भी कुछ न कुछ निर्माण किया हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीज यानी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दिलीप ने जिन लोगों को ब्याज पर पैसा दिया, उनसे अवैध तरीकों से वसूली की। यह भी आरोप लग रहे हैं कि यह सम्पत्ति अधिकतर उसने लोगों को डराकर और कब्जाकर ही वसूली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जांच की गई तो पता चला कि रूपया ब्याज पर देने का उसके पास कोई वैध लाईसेंस भी नहीं था। उसके बारे में मुकदमों के अलावा भी अन्य शिकायतें मिली हैं। उस पर अब कार्रवाई की गई है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग