राजस्थान में BJP नेता गिरफ्तार, 350 बीघा जमीन और 40 मकान सीज करने की तैयारी

350 Bigha land 40 Houses Seized: सूदखोरी के आरोपों में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रहने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने अरेस्ट किया है। शाहपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भाजपा नेता दिलीप गुर्जर पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था। वह कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष था। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के संपर्क में आकर उसने पार्टी ज्वाइन की थी। उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और दो मुकदमें भी दर्ज हैं।