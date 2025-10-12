भीलवाड़ा : कांग्रेस नेता पर सरेआम किया था तलवार से हमला, बीजेपी नेता का नाम आया सामने, 4 गिरफ्तार

हमले में घायल पूर्व सरपंच। फोटो- पत्रिका
भीलवाड़ा। शहर के सदर बाजार में शनिवार शाम पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बीच बाजार हुए जानलेवा हमले ने सनसनी फैला दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि हमलावरों में भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच बालूलाल आचार्य, उसके दो बेटे व एक भतीजा शामिल हैं। सभी चारों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को देर रात किशनगढ़ हाईवे टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि शनिवार को बाइक पर आए दो जनों ने मोपेड पर जा रहे पूर्व सरपंच को धक्का देकर गिरा दिया और तलवार से ताबड़तोड़ वार किया। इस दौरान फायर भी किया।
हमले के पीछे राजनीतिक रंजिश कारण माना जा रहा है। हलेड़ के सरपंच पति बालूलाल आचार्य व उसके दो बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया था। देर रात पूर्व सरपंच को उदयपुर रेफर कर दिया। घायल हरफूल जाट के पांव व हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। वहीं पीठ व जांघ पर चोट लगी है। कोतवाली प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि हलेड़ निवासी पूर्व सरपंच हरफूल जाट मोपेड पर गोल प्याऊ चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। सदर बाजार में काबरा की दुकान के बाहर पीछे से बाइक पर आए दो जनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया।
इसके बाद तलवार से ताबड़तोड़ वार किया। बचाव के लिए हरफूल काबरा की दुकान की ओर भागा। काउंटर के निकट गिर गया। हमलावर तलवार और सरिए से पीटते रहे। काबरा की दुकान पर मौजूद कर्मचारी काउंटर फांदकर बचाव के लिए दौड़ा। इस दौरान हमलवरों ने उस पर देसी कट्टा तान दिया। शोर-गुल सनकर और भी लोग बचाव में दौड़े। इस दरम्यान हमलावर हड़बड़ाहट में बाइक वहीं छोड़कर सामने वाली गली में पैदल भाग गए।
जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे लगा की हमलावर तैयारी के साथ आए थे। हमलावर पूर्व सरपंच की बाइक पर रेकी करते हुए पीछे साथ आ रहे थे। सदर बाजार पहुंचते ही पर हमला कर दिया। हमलावर देसी कट्टा, सरिया और तलवार प्लास्टिक के कट्टे में लेकर आए थे। हमले के समय कट्टा, प्लास्टिक के कट्टे में लिपटी तलवार से एक युवक हमला करता रहा, जबकि दूसरा सरिए से वार करता रहा।
बचाव के लिए हरफूल काबरा की दुकान की ओर भागा। काउंटर से टकरा कर नीचे गिर गया। हमलावर भी उसके पीछे दौड़कर ताबड़तोड़ वार करते रहे। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए काउंटर फांदकर बाहर गया और एक हमलावर से भिड़ गया। दूसरे हमलावर ने देसी कट्टा निकाल दिया। आरोप है कि हमलावर ने फायर किया, लेकिन निशान चूक गया। कर्मचारी पर भी कट्टा ताना।
बालूलाल आचार्य और हरफूल के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। हरफूल ने सरपंच पति बालूलाल पर फर्जी पट्टे बनाकर चहेतों को जमीन बांटने का आरोप लगाया था। करीब सात माह पूर्व हरफूल समेत कुछ लोगों ने बालूराम के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सदर थाना पुलिस ने हरफूल को गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए बालू के दोनों बेटों ने हरफूल पर हमला किया।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग