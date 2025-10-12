Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा : कांग्रेस नेता पर सरेआम किया था तलवार से हमला, बीजेपी नेता का नाम आया सामने, 4 गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि शनिवार को बाइक पर आए दो जनों ने मोपेड पर जा रहे पूर्व सरपंच को धक्का देकर गिरा दिया और तलवार से ताबड़तोड़ वार किया। इस दौरान फायर भी किया।

2 min read

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Oct 12, 2025

Sword attack in Bhilwara
Play video

हमले में घायल पूर्व सरपंच। फोटो- पत्रिका 

भीलवाड़ा। शहर के सदर बाजार में शनिवार शाम पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बीच बाजार हुए जानलेवा हमले ने सनसनी फैला दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि हमलावरों में भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच बालूलाल आचार्य, उसके दो बेटे व एक भतीजा शामिल हैं। सभी चारों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को देर रात किशनगढ़ हाईवे टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि शनिवार को बाइक पर आए दो जनों ने मोपेड पर जा रहे पूर्व सरपंच को धक्का देकर गिरा दिया और तलवार से ताबड़तोड़ वार किया। इस दौरान फायर भी किया।

पूर्व सरपंच उदयपुर रेफर

हमले के पीछे राजनीतिक रंजिश कारण माना जा रहा है। हलेड़ के सरपंच पति बालूलाल आचार्य व उसके दो बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया था। देर रात पूर्व सरपंच को उदयपुर रेफर कर दिया। घायल हरफूल जाट के पांव व हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। वहीं पीठ व जांघ पर चोट लगी है। कोतवाली प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि हलेड़ निवासी पूर्व सरपंच हरफूल जाट मोपेड पर गोल प्याऊ चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। सदर बाजार में काबरा की दुकान के बाहर पीछे से बाइक पर आए दो जनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया।

तलवार से वार

इसके बाद तलवार से ताबड़तोड़ वार किया। बचाव के लिए हरफूल काबरा की दुकान की ओर भागा। काउंटर के निकट गिर गया। हमलावर तलवार और सरिए से पीटते रहे। काबरा की दुकान पर मौजूद कर्मचारी काउंटर फांदकर बचाव के लिए दौड़ा। इस दौरान हमलवरों ने उस पर देसी कट्टा तान दिया। शोर-गुल सनकर और भी लोग बचाव में दौड़े। इस दरम्यान हमलावर हड़बड़ाहट में बाइक वहीं छोड़कर सामने वाली गली में पैदल भाग गए।

रेकी की, तैयारी से आए

जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे लगा की हमलावर तैयारी के साथ आए थे। हमलावर पूर्व सरपंच की बाइक पर रेकी करते हुए पीछे साथ आ रहे थे। सदर बाजार पहुंचते ही पर हमला कर दिया। हमलावर देसी कट्टा, सरिया और तलवार प्लास्टिक के कट्टे में लेकर आए थे। हमले के समय कट्टा, प्लास्टिक के कट्टे में लिपटी तलवार से एक युवक हमला करता रहा, जबकि दूसरा सरिए से वार करता रहा।

निशाना चूका, कर्मचारी पर कट्टा ताना

बचाव के लिए हरफूल काबरा की दुकान की ओर भागा। काउंटर से टकरा कर नीचे गिर गया। हमलावर भी उसके पीछे दौड़कर ताबड़तोड़ वार करते रहे। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए काउंटर फांदकर बाहर गया और एक हमलावर से भिड़ गया। दूसरे हमलावर ने देसी कट्टा निकाल दिया। आरोप है कि हमलावर ने फायर किया, लेकिन निशान चूक गया। कर्मचारी पर भी कट्टा ताना।

विवाद की जड़ : रंजिश पुरानी, फर्जी पट्टे बनाने का आरोप लगाया

बालूलाल आचार्य और हरफूल के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। हरफूल ने सरपंच पति बालूलाल पर फर्जी पट्टे बनाकर चहेतों को जमीन बांटने का आरोप लगाया था। करीब सात माह पूर्व हरफूल समेत कुछ लोगों ने बालूराम के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सदर थाना पुलिस ने हरफूल को गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए बालू के दोनों बेटों ने हरफूल पर हमला किया।

ये भी पढ़ें

Road Accident: खाटूश्यामजी से लौट रहे जयपुर के श्रद्धालु की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे, दो साथियों की हालत गंभीर
सीकर
sikar accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा : कांग्रेस नेता पर सरेआम किया था तलवार से हमला, बीजेपी नेता का नाम आया सामने, 4 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के विकास को मिली 221 करोड़ की मंजूरी

221 crore approved for the development of Rupaheli Textile Park
भीलवाड़ा

कार्यकाल पूरा होने वाले सरपंच होंगे प्रशासक

Sarpanch who completes his term will be the administrator
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की चार होनहार छात्राओं को मिलेगी 1.15 लाख तक सहायता

Four bright girl students of Bhilwara will get assistance up to Rs 1.15 lakh.
भीलवाड़ा

सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा रंग-रोगन, 18 से होगी रोशनी

Government schools will have to be painted by the 17th and illuminated from the 18th.
भीलवाड़ा

प्रदेश के पहले यूएचटी एसेप्टिक पैकिंग प्लांट का लोकार्पण

Inauguration of the state's first UHT aseptic packing plant
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.