भीलवाड़ा : कांग्रेस नेता पर सरेआम किया था तलवार से हमला, बीजेपी नेता का नाम आया सामने, 4 गिरफ्तार

हमले के पीछे राजनीतिक रंजिश कारण माना जा रहा है। हलेड़ के सरपंच पति बालूलाल आचार्य व उसके दो बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया था। देर रात पूर्व सरपंच को उदयपुर रेफर कर दिया। घायल हरफूल जाट के पांव व हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। वहीं पीठ व जांघ पर चोट लगी है। कोतवाली प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि हलेड़ निवासी पूर्व सरपंच हरफूल जाट मोपेड पर गोल प्याऊ चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। सदर बाजार में काबरा की दुकान के बाहर पीछे से बाइक पर आए दो जनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया।