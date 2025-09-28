Bhilwara: कोई कैसे हो सकता है इतना क्रूर? नवजात के मुंह में पत्थर डालकर फेवीक्विक लगाने वाली मां और नाना ने सुनाई पूरी दास्तां

Bhilwara Newborn Baby In Illicit Relation: बिजौलियां क्षेत्र के सीतामाता कुंड महादेव मंदिर के निकट नवजात के साथ किस तरह क्रूरता की गई इसका शनिवार को पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। मांडलगढ़ थाना पुलिस आरोपी युवती और उसके पिता को घटनास्थल पर ले गई। उनसे मौके की तस्दीक के साथ ही बच्चे के साथ क्रूरता के बारे में जाना गया। इस दौरान बच्चे की डमी बनाकर पुलिस ने पिता के हाथ में दिया। पुलिस ने यह भी जाना कि उन्होंने बस कहां से ली, फेवीक्विक कहां से खरीदी और उसके बाद कहां रुके। पिता ने बताया कि उसकी बेटी अविवाहित होने और बदनामी से बचने के लिए यह सब किया।