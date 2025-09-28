Bhilwara: कोई कैसे हो सकता है इतना क्रूर? नवजात के मुंह में पत्थर डालकर फेवीक्विक लगाने वाली मां और नाना ने सुनाई पूरी दास्तां

फोटो: पत्रिका
Bhilwara Newborn Baby In Illicit Relation: बिजौलियां क्षेत्र के सीतामाता कुंड महादेव मंदिर के निकट नवजात के साथ किस तरह क्रूरता की गई इसका शनिवार को पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। मांडलगढ़ थाना पुलिस आरोपी युवती और उसके पिता को घटनास्थल पर ले गई। उनसे मौके की तस्दीक के साथ ही बच्चे के साथ क्रूरता के बारे में जाना गया। इस दौरान बच्चे की डमी बनाकर पुलिस ने पिता के हाथ में दिया। पुलिस ने यह भी जाना कि उन्होंने बस कहां से ली, फेवीक्विक कहां से खरीदी और उसके बाद कहां रुके। पिता ने बताया कि उसकी बेटी अविवाहित होने और बदनामी से बचने के लिए यह सब किया।
पिता ने बताया कि बूंदी से भीलवाड़ा के लिए निकले। नवजात को ठिकाने लगाने के लिए ठान लिया था। इसके लिए बूंदी के आसपास जगह भी देखी लेकिन यहां पकड़े जाने के डर के कारण स्थान का चयन नहीं किया।
वह बेटी के साथ सीतामाता कुंड के पास बस से उतर गए। जंगल की ओर जाकर पहले टोह ली की कोई उनको देख तो नहीं रहा। उसके बाद बच्चे को पत्थरों के ढेर के पास रख दिया। फिर पत्थरों के टुकड़ों पर फेवीक्विक लगाकर बच्चे के मुंह में ठूंस दिया। बची हुई फेवीक्विक पत्थर ठूंसने के बाद ऊपर से लगा दी।
जानकारी में सामने आया कि प्रसव पीड़ा होने पर युवती को बूंदी अस्पताल भर्ती कराया गया। यहां भर्ती के दौरान पति का फर्जी नाम लिखाया गया। उधर नवजात की हालत स्थिर बनी हुई है। उसका भीलवाड़ा के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के एनआईसीयू में इलाज चल रहा है।
