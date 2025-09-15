Patrika LogoSwitch to English

Bhilwara: GST में राहत देने के बाद इतने रुपए सस्ते हो जाएंगे घी, बटर, पनीर, जानें क्या होगी नई कीमतें?

Dairy Product Price Drop: नई दरों के मुताबिक सरस का 200 ग्राम का पनीर वर्तमान में बाजार में 70 रुपए का मिलता है, जो 22 सितंबर के बाद से 3.50 रुपए तक कम यानी करीब 66.50 रुपए में मिलेगा।

भीलवाड़ा

Akshita Deora

Sep 15, 2025

Good News: केंद्र सरकार के जीएसटी में राहत देने के बाद भीलवाड़ा डेयरी के घी, पनीर, बटर और टेट्रा पैक दूध की कीमत भी कम हो जाएगी। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा आम उपभोक्ता को सरस का घी 38 से 40 रुपए लीटर तक सस्ता मिलेगा।

केन्द्र सरकार ने दुग्ध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था। जिनमें 5 फीसदी जीएसटी लग रही थी उसको शून्य कर दिया है। भीलवाड़ा में ज्यादातर लोग भीलवाड़ा डेयरी के दुग्ध उत्पादों का उपयोग करते हैं। डेयरी प्रशासन केन्द्र सरकार के जीएसटी में की गई कटौती को 22 सितंबर से लागू करता है तो आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। आईसक्रीम पर 18 फीसदी की जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी किया है।

ये भी पढ़ें

GST Reforms : राजस्थान में जीएसटी बदलाव से व्यापारी-खरीदार की बल्ले-बल्ले, नवरात्र से दिवाली तक दोनों का होगा जबरदस्त फायदा
जयपुर
Rajasthan GST Changes traders and buyers Boom both benefit greatly from Navratri to Diwali

दूध और डेयरी उत्पाद

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक ने बताया कि दूध, पनीर, मक्खन, और घी जैसी चीजों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे ये सभी उत्पाद आम जनता के लिए सस्ते हो जाएंगे। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध अब जीएसटी फ्री हो गया है। यह दूध जल्द ही भीलवाड़ा में भी पैक होने लगेगा।

यह होगा असर

नई दरों के मुताबिक सरस का 200 ग्राम का पनीर वर्तमान में बाजार में 70 रुपए का मिलता है, जो 22 सितंबर के बाद से 3.50 रुपए तक कम यानी करीब 66.50 रुपए में मिलेगा। एक किलोग्राम वाले पनीर का पैकिट अभी 350 रुपए में मिल रहा है, वह 17.50 रुपए तक कम होकर 332.50 रुपए में मिल सकता है।

इसी तरह एक लीटर घी (सामान्य) जो वर्तमान में 588 रुपए तक मिलता है। वह 37 रुपए कम होकर 551 रुपए तक बाजार में मिल सकता है। इसी तरह गाय का घी जो अभी 608 रुपए तक मिलता है। वह 38 रुपए कम होकर 570 रुपए तक मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

GST Update : आम आदमी को होगा बड़ा फायदा, घरेलू बजट में मासिक रूप से 20 प्रतिशत तक बचत की संभावना
जयपुर
GST Update Common man will get huge benefit household budget monthly 20 percent saving up possibility

15 Sept 2025 10:29 am

15 Sept 2025 10:28 am

