Spa Center Raid: दिल्ली की नाबलिग लड़कियों को ड्रग्स देकर करवा रहे थे अनैतिक कार्य, भीलवाड़ा के स्पा सेंटर पहुंची पुलिस तो मचा हड़कंप

थानाप्रभारी रोहिताशव ने बताया कि बीगोद के बरुदनी हाल मुकाम मांडल निवासी रणजीत सिंह ( 40) देर रात को ससुराल राजपुरा गया । अज्ञात कारणों से ससुराल के मकान के पास बाड़े में फंदा लगा जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के चचेरे भाई शिवराज सिंह की रिपोर्ट पर रिपोर्ट दर्ज करवाई ।