Spa Center Raid: दिल्ली की नाबलिग लड़कियों को ड्रग्स देकर करवा रहे थे अनैतिक कार्य, भीलवाड़ा के स्पा सेंटर पहुंची पुलिस तो मचा हड़कंप

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Bhilwara Police Raid In Spa Center: भीलवाड़ा शहर के बड़ला चौराहे की निकट स्पा सेंटर पर कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। यहां दो नाबालिग युवतियां मिलीं। इनको ड्रग्स देकर अनैतिक कार्य कराने का मामला सामने आया। बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर संचालकों के खिलाफ शनिवार रात मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार बड़ला चौराहे के निकट नेचुरल स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिली थी। सदर सीओ प्रशिक्षु आईपीएस माधव उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। यहां दो नाबालिग युवतियां मिलीं।
उनको दस्तयाब करके बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा और सदस्य विनोद राव के समक्ष पेश किया गया। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उनको दिल्ली से लाया गया।
नशीली दवा देकर उनको अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। दोनों का मेडिकल करवाया गया। समिति अध्यक्ष ओझा की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने स्पा संचालक हेमंत लालवानी, नेहा लालवानी, शिवम राजपूत और देव साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया।
वहीं भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में ससुराल में आए युवक ने फांसी लगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।
थानाप्रभारी रोहिताशव ने बताया कि बीगोद के बरुदनी हाल मुकाम मांडल निवासी रणजीत सिंह ( 40) देर रात को ससुराल राजपुरा गया । अज्ञात कारणों से ससुराल के मकान के पास बाड़े में फंदा लगा जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के चचेरे भाई शिवराज सिंह की रिपोर्ट पर रिपोर्ट दर्ज करवाई ।
