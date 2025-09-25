आरसी व्यास सेक्टर-8 में गंदा पानी सप्लाई, 25 दिन से उपभोक्ता परेशान

शहर के आरसी व्यास कॉलोनी सेक्टर-8, निजी चिकित्सालय क्षेत्र के लोगों को पिछले करीब 20 से 25 दिन से नल में सीवरेज का गंदा व बदबूदार पानी मिल रहा है। स्वच्छ पेयजल के बजाय सीवर का पानी घर-घर पहुंचने से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। विभाग की लापरवाही के कारण लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं।