भीलवाड़ा

आरसी व्यास सेक्टर-8 में गंदा पानी सप्लाई, 25 दिन से उपभोक्ता परेशान

निजी चिकित्सालय क्षेत्र में सीवरेज का बदबूदार पानी, जलदाय विभाग के जिम्मेदारों पर उठे सवाल 20–25 दिन से लगातार बनी समस्या

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 25, 2025

शहर के आरसी व्यास कॉलोनी सेक्टर-8, निजी चिकित्सालय क्षेत्र के लोगों को पिछले करीब 20 से 25 दिन से नल में सीवरेज का गंदा व बदबूदार पानी मिल रहा है। स्वच्छ पेयजल के बजाय सीवर का पानी घर-घर पहुंचने से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। विभाग की लापरवाही के कारण लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं।

हर घर में पहुंच रहा सीवरेज का पानी

स्थिति यह है कि सेक्टर-8 के लगभग हर घर में नल खोलते ही सीवरेज का पानी आ रहा है। लोग मजबूरी में टैंकर मंगवाकर पानी का उपयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंतित हैं।

स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि शिकायत करने पर भी अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं। पिछले 25 दिन से हालात जस के तस हैं। लोगों की मांग है कि तुरंत साफ और शुद्ध पानी की आपूर्ति हो, पाइपलाइन की मरम्मत कर स्थायी समाधान किया जाए तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

Published on:

25 Sept 2025 10:24 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / आरसी व्यास सेक्टर-8 में गंदा पानी सप्लाई, 25 दिन से उपभोक्ता परेशान

