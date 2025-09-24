Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan: सीएम भजनलाल बोले- जबरन धर्म परिवर्तन अब राजस्थान में संभव नहीं

सीएम भजनलाल ने कहा कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो पहले तो वह कर नहीं सकेगा, अगर करता है तो बच नहीं पाएगा।

भीलवाड़ा

Anil Prajapat

Sep 24, 2025

Chief-Minister-Bhajan-Lal-Sharma-1-1
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: सोशल

भीलवाड़ा। राजस्थान में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं होती थीं। बहला-फुसला बहन-बेटियों को ले जाया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया। कानून के तहत कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो पहले तो वह कर नहीं सकेगा, अगर करता है तो बच नहीं पाएगा।

यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगर निगम सभागार में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पट्टा व चेक वितरण के दौरान कहीं। इसके बाद सीएम ने हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग स्कूल का शुभारम्भ किया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का यह बांध पहली बार लबालब, नए साल से 7 शहर और 1256 गांव की बुझाएगा प्यास
जयपुर
Isarda-Dam-4

भारत की तस्वीर बदल रही

शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करने के बाद सीएम शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है। भारत की तस्वीर बदल रही है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारी डिजिटल इकोनॉमी, हमारा स्टार्टअप, इकोसिस्टम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां हमारे यहां आकर व्यापार करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यहां का माहौल व्यापार और विकास के अनुकूल है।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं उपेक्षित थे। लेकिन भाजपा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाकर और किसानों को सम्मान देकर परिवर्तन का संदेश दिया है। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद दामोदर अग्रवाल तथा निगम महापौर राकेश पाठक ने सम्बोधित किया।

शहरी सेवा शिविर का किया अवलोकन

सीएम ने गर्भवती महिला को पोषक आहार का पैकेट भेंट किया। एक बालिका को स्वर्णप्राशन की खुराक दी। एक नन्हें बालक से केक कटवाया और उसे अपने हाथों से खिलाया। सीएम ने हमीरगढ़ नगर पालिका में भी शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया।

ये भी पढ़ें

Expressway: राजस्थान में 9 एक्सप्रेस-वे का काम अब पकड़ेगा रफ्तार, निगरानी के लिए विशेष सेल गठित
जयपुर
Rajasthan-Government

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: सीएम भजनलाल बोले- जबरन धर्म परिवर्तन अब राजस्थान में संभव नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.