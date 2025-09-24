Rajasthan: सीएम भजनलाल बोले- जबरन धर्म परिवर्तन अब राजस्थान में संभव नहीं

शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करने के बाद सीएम शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है। भारत की तस्वीर बदल रही है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारी डिजिटल इकोनॉमी, हमारा स्टार्टअप, इकोसिस्टम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां हमारे यहां आकर व्यापार करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यहां का माहौल व्यापार और विकास के अनुकूल है।