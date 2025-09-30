Rajasthan: भीलावाड़ा जिले में दिखा विशालकाय चमगादड़… लोमड़ी की तरह शरीर और 5 फीट चौड़े पंख, ग्रामीणों में दहशत

माण्डलगढ के सहायक वन संरक्षक पायल माथुर ने कहा कि इस तरह की प्रजाति का चमगादड़ प्रायः भारतीय उप महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन चमगादड़ों का चेहरा लोमड़ी या श्वान जैसा दिखाई देता है, इसलिए इन्हें फ्लाई फॉक्स कहा जाता है। कान नुकीले, आंखें बड़ी होती हैं। इनकी मुख्य बात यह होती है कि यह फल, फूलों का रस और पराग खाते हैं। इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। परागण और बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैरों समेत पंख फैलाने पर पांच फीट तक चौड़े होते हैं। रात के अंधेरे में ये चमगादड़ रडार की तरह इकोलोकेशन से शिकार का पता लगाते हैं, लेकिन दिन के उजाले में यह नेत्रहीन हो जाते हैं।