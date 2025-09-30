Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: सड़क हादसे में ‘भाजपा नेता’ की मौत, संभलने का नहीं मिला मौका, रात के समय कार से लौट रहे थे घर

BJP Leader Accident: राजस्थान के बीकानेर जिले में बीजेपी नेता विक्रम सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार हुआ कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान विक्रम सिंह को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

2 min read

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Sep 30, 2025

BJP Leader Death

बुरी तरह क्षतिग्रस्त बीजेपी नेता की कार (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ इलाके में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में भाजपा के युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह की मौत हो गई। घटना सरदारशहर रोड स्थित आडसर गांव के पास हुई, जब उनकी कार अचानक सड़क पर आए ऊंट से जा टकराई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी वाहन से उपजिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

विधायक ताराचंद ने कहा क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति

विक्रमसिंह सत्तासर न केवल भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे, बल्कि विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनकी असामयिक मौत से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। विधायक ताराचंद सारस्वत ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की बड़ी क्षति बताया।

मृतक बीजेपी नेता विक्रम सिंह (फाइल फोटो-पत्रिका)

विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष भी पहुंचे

हादसे की खबर मिलते ही सत्तासर प्रशासक सुनील मलिक, भागीरथ सिंह झंझेउ, रतन सिंह, समुद्रसिंह, भागसिंह, महावीर सिंह शेखावत सहित परिजन और समर्थक अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, पालिकाध्यक्ष मानमल शर्मा, किशनाराम गोदारा ऊपनी और भवानी तावनियां ने सत्तासर गांव पहुंचकर शोक व्यक्त किया।

बीजेपी नेता के भाई ने क्या कहा?

इस संबंध में मृतक के भाई राजेंद्र सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि विक्रमसिंह सोमवार रात बींझासर से अपने गांव सत्तासर लौट रहे थे। आडसर गांव के निकट अचानक सड़क पर ऊंट आ गया। बचाव का मौका न मिल पाने से कार ऊंट से जा टकराई, जिससे यह दुर्घटना हुई और विक्रमसिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

बालोतरा में निजी बस और कार की भिड़ंत, पति-पत्नी व पुत्र की दर्दनाक मौत, 25 घायल
बाड़मेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 08:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: सड़क हादसे में ‘भाजपा नेता’ की मौत, संभलने का नहीं मिला मौका, रात के समय कार से लौट रहे थे घर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

School Timing Change: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा राजस्थान में स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग

School Timing Change
बीकानेर

बंगाल और बीकानेर की मिट्टी से सजी मां दुर्गा की मूर्ति

बीकानेर

अंगारों सी दहकती आंखें…मुख से चिंगारियां, पुतलों में जीवंत दिखेगा रावण का क्रोध

बीकानेर

Rajasthan: 15 फीट लंबी तलवार… 10 फीट की ढाल, 75 फीट ऊंचे रावण का रिमोट से होगा दहन

Bikaner Ravan
बीकानेर

Rajasthan: 11,838 उप प्राचार्यों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जल्द करना होगा यह काम, आदेश जारी

Rajasthan Education Department
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.