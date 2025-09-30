Rajasthan: सड़क हादसे में ‘भाजपा नेता’ की मौत, संभलने का नहीं मिला मौका, रात के समय कार से लौट रहे थे घर

बुरी तरह क्षतिग्रस्त बीजेपी नेता की कार (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ इलाके में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में भाजपा के युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह की मौत हो गई। घटना सरदारशहर रोड स्थित आडसर गांव के पास हुई, जब उनकी कार अचानक सड़क पर आए ऊंट से जा टकराई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी वाहन से उपजिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
विक्रमसिंह सत्तासर न केवल भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे, बल्कि विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनकी असामयिक मौत से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। विधायक ताराचंद सारस्वत ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की बड़ी क्षति बताया।
हादसे की खबर मिलते ही सत्तासर प्रशासक सुनील मलिक, भागीरथ सिंह झंझेउ, रतन सिंह, समुद्रसिंह, भागसिंह, महावीर सिंह शेखावत सहित परिजन और समर्थक अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, पालिकाध्यक्ष मानमल शर्मा, किशनाराम गोदारा ऊपनी और भवानी तावनियां ने सत्तासर गांव पहुंचकर शोक व्यक्त किया।
इस संबंध में मृतक के भाई राजेंद्र सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि विक्रमसिंह सोमवार रात बींझासर से अपने गांव सत्तासर लौट रहे थे। आडसर गांव के निकट अचानक सड़क पर ऊंट आ गया। बचाव का मौका न मिल पाने से कार ऊंट से जा टकराई, जिससे यह दुर्घटना हुई और विक्रमसिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
