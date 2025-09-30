Rajasthan: सड़क हादसे में ‘भाजपा नेता’ की मौत, संभलने का नहीं मिला मौका, रात के समय कार से लौट रहे थे घर

इस संबंध में मृतक के भाई राजेंद्र सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि विक्रमसिंह सोमवार रात बींझासर से अपने गांव सत्तासर लौट रहे थे। आडसर गांव के निकट अचानक सड़क पर ऊंट आ गया। बचाव का मौका न मिल पाने से कार ऊंट से जा टकराई, जिससे यह दुर्घटना हुई और विक्रमसिंह की मौके पर ही मौत हो गई।