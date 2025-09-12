निवेश का गोल्डन चांस: सोना-चांदी की तेजी में भी खरीदारों की कमी नहीं

पिछले छह माह से अमरीका की नीतियां और राष्ट्रपति के बयान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। तीन माह में लगातार रेकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। अमरीका राष्ट्रपति के बयानों से कीमतों में उतार-चढ़ाव है। भारत पर टैरिफ और दोस्ती दोनों के संकेत भी दामों में कुछ असर डाल सकता है। अगर केंद्र सरकार सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी या जीएसटी में राहत देती है तो कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि फिलहाल बाजार में तेजी ही बनी हुई है।