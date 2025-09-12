Patrika LogoSwitch to English

निवेश का गोल्डन चांस: सोना-चांदी की तेजी में भी खरीदारों की कमी नहीं

-श्राद्ध पक्ष का असर नहीं, दीपावली तक और बढ़ने की उम्मीद -सर्राफा बाजार में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 12, 2025

Golden chance for investment: There is no shortage of buyers even in the rise of gold and silver prices
Golden chance for investment: There is no shortage of buyers even in the rise of gold and silver prices

सोना-चांदी के लगातार बढ़ते दामों के बावजूद बाजारों में खरीदारों की रौनक बनी हुई है। श्राद्ध पक्ष का साया भी इस बार असर नहीं डाल रहा। नतीजतन सर्राफा बाजार में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। ज्वैलरी की खरीद में भले ही सुस्ती दिखे, लेकिन निवेशक शुद्ध सोना व चांदी खरीदने पर जोर दे रहे हैं। सर्राफा व्यवसायियों का मानना है कि दीपावली तक सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी।

वैश्विक हालात और अमरीकी रुख का असर

पिछले छह माह से अमरीका की नीतियां और राष्ट्रपति के बयान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। तीन माह में लगातार रेकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। अमरीका राष्ट्रपति के बयानों से कीमतों में उतार-चढ़ाव है। भारत पर टैरिफ और दोस्ती दोनों के संकेत भी दामों में कुछ असर डाल सकता है। अगर केंद्र सरकार सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी या जीएसटी में राहत देती है तो कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि फिलहाल बाजार में तेजी ही बनी हुई है।

मेवाड़ में परंपरा टूटी, शादी-त्योहार से पहले निवेश का दौर

मेवाड़ क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। इस दौरान महंगी वस्तुओं की खरीद भी सीमित होती है। लेकिन इस बार उलट स्थिति देखने को मिली है। लोग जेवरात नहीं, बल्कि केवल शुद्ध सोना-चांदी खरीदने पर जोर दे रहे हैं। दीपावली और नवरात्र के बाद शादियों का सीजन शुरू होगा। ऐसे में लोग पहले ही निवेश करने में जुट गए हैं। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले 10-12 दिनों में कीमतों में और तेजी की संभावना है।

हर रोज नया रेकॉर्ड

सोने के भाव रोजाना हजार रुपए तक चढ़े। चांदी 6 माह में 50 हजार रुपए महंगी हुई। एक साल पहले 80 हजार, अब सवा लाख रुपए पार। गुरुवार को चांदी प्रति किलो 1 लाख 28 हजार 200 रुपए तथा सोना 10 ग्राम 1 लाख 12 हजार 500 रुपए के भाव बोले गए हैं।

सर्राफा व्यवसायियों की राय

अभी हर व्यक्ति अपनी बचत राशि सोना-चांदी में निवेश कर रहा है। दीपावली और शादियों का सीजन आते ही और तेजी दिखेगी।

- विकास समदानी, सर्राफा व्यापारी

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / निवेश का गोल्डन चांस: सोना-चांदी की तेजी में भी खरीदारों की कमी नहीं

