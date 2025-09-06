Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में 8 घंटे तक भारी बारिश, सड़कें बनी दरिया, घरों और दुकानों में घुसा पानी

Heavy Rain in Bhilwara: भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार रात मेघ जमकर मेहरबान हुए। 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे भीलवाड़ा जलमग्न हो गया। भारी बारिश भीलवाड़ा पर कहर बनकर टूटी। घरों और दुकानों में पानी घुस गया।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 06, 2025

Heavy Rain in Bhilwara
Play video
Heavy Rain in Bhilwara

Heavy Rain in Bhilwara: भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार रात से तेज और लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। करीब 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने से पूरा भीलवाड़ा जलमग्न हो गया। शहर की सड़कें नदी जैसी बह निकलीं, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। कॉलोनियों में पानी जमा होने से लोग अपने घरों में कैद हो गए।


बारिश के कारण बिजली आपूर्ति और यातायात भी प्रभावित हुआ। कई क्षेत्रों में पानी भरने के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो गया। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों से सतर्क रहने को कहा। भारी बारिश के चलते बाजार और सामान्य दुकानें भी प्रभावित रहीं।

कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश


भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्थिति को देखते हुए शनिवार को सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। लोगों को नदी और नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है।

इस भारी बारिश ने शहर का आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दुकानदारों और घरों में हुए नुकसान का आंकलन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। नागरिकों को सचेत रहने और अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचने का संदेश दिया गया है। भीलवाड़ा की यह बारिश स्थानीय लोगों के लिए आफत साबित हुई, जिसने शहर को जलमग्न कर दिया और प्रशासन को अलर्ट पर ला दिया।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 12:05 pm

Published on:

06 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में 8 घंटे तक भारी बारिश, सड़कें बनी दरिया, घरों और दुकानों में घुसा पानी

