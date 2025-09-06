भीलवाड़ा में 8 घंटे तक भारी बारिश, सड़कें बनी दरिया, घरों और दुकानों में घुसा पानी



भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्थिति को देखते हुए शनिवार को सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। लोगों को नदी और नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है।