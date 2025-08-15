भीलवाड़ा में दोपहर बाद तेज बारिश

भीलवाड़ा शहर में सुबह से ही तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को दोपहर बाद राहत तो मिली, लेकिन हल्की-तेज बारिश के बाद उमस और भी बढ़ गई। मौसम के इस बदले तेवर ने शहरवासियों को एक साथ राहत और परेशानी दोनों का अहसास कराया।
सुबह से ही आग उगलता मौसम
शुक्रवार सुबह सूरज ने बिना किसी बादल की आड़ के तेज किरणें बरसाईं। पारा बढ़ने के साथ ही हवा में नमी का स्तर भी ऊँचा रहा। लोग सुबह से पसीने-पसीने होते रहे, बाजार और गलियों में हलचल कम रही।
दोपहर बाद बदला मौसम का मिजाज
करीब 4 बजे अचानक बादल घिर आए और तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हो गई। शहर के कई हिस्सों में 10 से 15 मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ में तेज बरसात का असर देखने को मिला।
राहत के साथ उमस ने बढ़ाई परेशानी
बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन हवा में नमी बढ़ गई। लोग शाम को भी पसीने से तर-बतर रहे। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में भीलवाड़ा सहित आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
मौसम का आंकड़ा
क्यों बढ़ी उमस
बारिश के बाद जमीन से भाप उठने और हवा में अधिक नमी के कारण उमस महसूस होती है।ऐसे में हल्के सूतीकपड़े पहनें, पर्याप्त पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय छाता या कैप साथ रखें।