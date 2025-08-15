भीलवाड़ा में दोपहर बाद तेज बारिश

करीब 4 बजे अचानक बादल घिर आए और तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हो गई। शहर के कई हिस्सों में 10 से 15 मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ में तेज बरसात का असर देखने को मिला।