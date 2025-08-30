Holidays: 2 दिन की छुट्टी लो, पूरे 9 दिन मौज करो, देखें छुट्टियों का कैलेंडर

30 अगस्त (शनिवार) - साप्ताहिक अवकाश

31 अगस्त (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश

1 सितंबर (सोमवार) कार्य दिवस (अगर छुट्टी ली जाए)

2 सितंबर (मंगलवार) - तेजा दशमी अवकाश

3 सितंबर (बुधवार) - जलझूलनी एकादशी अवकाश (यह अवकाश जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार दिया जाता है)

4 सितंबर (गुरुवार) - कार्य दिवस (अगर छुट्टी ली जाए)

5 सितंबर (शुक्रवार) - बारावफात अवकाश

6 सितंबर (शनिवार) - साप्ताहिक अवकाश

7 सितंबर (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश