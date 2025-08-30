Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Holidays: 2 दिन की छुट्टी लो, पूरे 9 दिन मौज करो, देखें छुट्टियों का कैलेंडर

Holidays in Rajasthan: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का सुनहरा संयोग बन रहा है। दो दिन की छुट्टी लेकर पूरे 9 दिन का लंबा अवकाश मिल सकता है। त्योहारी सीजन में बना यह खास कैलेंडर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी साबित होगा।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Aug 30, 2025

Holidays in Rajasthan government employees
Holidays in Rajasthan government employees (Patrika File Photo)

Holidays in Rajasthan: भीलवाड़ा: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर। आने वाले दिनों में छुट्टियों का ऐसा संयोग बना है कि अगर वे सिर्फ दो दिन की अर्जी लगा लें, तो पूरे नौ दिन लगातार छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।

यह संयोग 30 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगा। यानी यदि कर्मचारी 1 और 4 सितंबर को छुट्टी लेते हैं, तो उन्हें लगातार 9 दिन की लंबी छुट्टियां मिलेंगी। इस लंबे अवकाश को लेकर सरकारी कर्मचारियों में खासा उत्साह है।

कई लोग इस मौके का फायदा उठाकर परिवार संग घूमने-फिरने की योजना बना रहे हैं। वहीं, कुछ कर्मचारी गांव जाकर पारिवारिक आयोजनों में शामिल होने का मन बना रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, जानें क्यों राजनीतिक गलियारों में होने लगी चर्चा
धौलपुर
Vasundhara Raje Statement

9 दिन की छुट्टियों का गणित

-कुल अवकाश: 7 दिन (सरकारी साप्ताहिक)
-अतिरिक्त अर्जी: 2 दिन (1 व 4 सितंबर)
-कुल छुट्टियां: 9 दिन

ये रहा कैलेंडर

30 अगस्त (शनिवार) - साप्ताहिक अवकाश
31 अगस्त (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश
1 सितंबर (सोमवार) कार्य दिवस (अगर छुट्टी ली जाए)
2 सितंबर (मंगलवार) - तेजा दशमी अवकाश
3 सितंबर (बुधवार) - जलझूलनी एकादशी अवकाश (यह अवकाश जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार दिया जाता है)
4 सितंबर (गुरुवार) - कार्य दिवस (अगर छुट्टी ली जाए)
5 सितंबर (शुक्रवार) - बारावफात अवकाश
6 सितंबर (शनिवार) - साप्ताहिक अवकाश
7 सितंबर (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश

ये भी पढ़ें

एसआई भर्ती-2021: सरकार अब अगले कदम पर कर रही मंथन, ले सकती है ये बड़े फैसले, 39 दिन सुनवाई कर HC ने सुनाया फैसला
जयपुर
SI Recruitment 2021

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 02:30 pm

Published on:

30 Aug 2025 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Holidays: 2 दिन की छुट्टी लो, पूरे 9 दिन मौज करो, देखें छुट्टियों का कैलेंडर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.