Holidays: 2 दिन की छुट्टी लो, पूरे 9 दिन मौज करो, देखें छुट्टियों का कैलेंडर

Holidays in Rajasthan: भीलवाड़ा: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर। आने वाले दिनों में छुट्टियों का ऐसा संयोग बना है कि अगर वे सिर्फ दो दिन की अर्जी लगा लें, तो पूरे नौ दिन लगातार छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।
यह संयोग 30 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगा। यानी यदि कर्मचारी 1 और 4 सितंबर को छुट्टी लेते हैं, तो उन्हें लगातार 9 दिन की लंबी छुट्टियां मिलेंगी। इस लंबे अवकाश को लेकर सरकारी कर्मचारियों में खासा उत्साह है।
कई लोग इस मौके का फायदा उठाकर परिवार संग घूमने-फिरने की योजना बना रहे हैं। वहीं, कुछ कर्मचारी गांव जाकर पारिवारिक आयोजनों में शामिल होने का मन बना रहे हैं।
-कुल अवकाश: 7 दिन (सरकारी साप्ताहिक)
-अतिरिक्त अर्जी: 2 दिन (1 व 4 सितंबर)
-कुल छुट्टियां: 9 दिन
30 अगस्त (शनिवार) - साप्ताहिक अवकाश
31 अगस्त (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश
1 सितंबर (सोमवार) कार्य दिवस (अगर छुट्टी ली जाए)
2 सितंबर (मंगलवार) - तेजा दशमी अवकाश
3 सितंबर (बुधवार) - जलझूलनी एकादशी अवकाश (यह अवकाश जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार दिया जाता है)
4 सितंबर (गुरुवार) - कार्य दिवस (अगर छुट्टी ली जाए)
5 सितंबर (शुक्रवार) - बारावफात अवकाश
6 सितंबर (शनिवार) - साप्ताहिक अवकाश
7 सितंबर (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश