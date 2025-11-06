जीप पुल की दीवार से टकराई, दम्पती की मौत, खाटूश्याम जी के दर्शन कर लौट रहा था परिवार

फोटो पत्रिका
भीलवाड़ा। आसींद-बदनोर मार्ग पर दूल्हेपुरा चौराहे के निकट गुरुवार सुबह खाटूश्याम जी के दर्शन करके लौट रहे परिवार की जीप पुल की सुरक्षा दीवार से टकरा गई। हादसे में जीप में सवार दम्पती की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे-बहू और दो पोते घायल हो गए। घायलों का आसींद अस्पताल में इलाज चल रहा है। शम्भूगढ़ थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।
थानाप्रभारी मोतीराम रायका ने बताया कि करेड़ा क्षेत्र के डोटखेड़ा गांव से शांतिलाल लोहार और उनका परिवार खाटूश्यामजी (सीकर) के दर्शन करके लौट रहे थे। दूल्हेपुरा चौराहे के निकट तड़के साढ़े पांच बजे नेशनल हाइवे पर अचानक सामने नील गाय आ गई। इससे जीप अनियंत्रित होकर पुलिया की सुरक्षा दीवार से टकरा गई।
हादसे में शांतिलाल लोहार (55) और आगे की सीट पर बैठी उनकी पत्नी पुष्पा देवी (50) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हादसे में बेटा राकेश (32) ,बहू सीमा (31) , पोता अंशुल (5) और अभिषेक (3) घायल हो गए। सूचना पर शम्भूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को आसींद अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने शांतिलाल और पुष्पा देवी को मृत घोषित कर दिया। परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार लग्जरी जीप में एयरबैग थे। हादसे के दौरान एयरबैग भी खुले, लेकिन दुर्घटना की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दम्पती की जान चली गई।
