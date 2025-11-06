जीप पुल की दीवार से टकराई, दम्पती की मौत, खाटूश्याम जी के दर्शन कर लौट रहा था परिवार

हादसे में शांतिलाल लोहार (55) और आगे की सीट पर बैठी उनकी पत्नी पुष्पा देवी (50) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हादसे में बेटा राकेश (32) ,बहू सीमा (31) , पोता अंशुल (5) और अभिषेक (3) घायल हो गए। सूचना पर शम्भूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को आसींद अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने शांतिलाल और पुष्पा देवी को मृत घोषित कर दिया। परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज चल रहा है।