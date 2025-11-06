झुंझुनूं: सड़क हादसे में दो सगे भाइयों सहित तीन युवकों की मौत, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार

हादसे में तीनों मृतक अविवाहित थे। प्रकाशचन्द्र गुवारिया का एक बेटा मनोज नारनौल में एक दुकान पर कार्य करता था, जबकि दूसरा बेटा निरंजन फौज-पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। वहीं दीपक कुमार चार भाइयों में सबसे छोटा था। वह फौज-पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसके पिता ग्यारसी लाल का 10 -12 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है।