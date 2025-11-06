झुंझुनूं: सड़क हादसे में दो सगे भाइयों सहित तीन युवकों की मौत, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
खेतड़ी (झुंझुनूं)। हरियाणा के नारनौल में हुए सड़क हादसे में खेतड़ी तहसील की बेसरड़ा ग्राम पंचायत के गांव जमालपुर के दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, जमालपुर निवासी मनोज( 20) और निरंजन (22) पुत्र प्रकाश चन्द्र गुवारिया तथा दीपक कुमार (24 ) पुत्र ग्यारसीलाल गुर्जर मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंगलवार रात ठाठवाड़ी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
नारनौल बाइपास के पास निजामपुर रोड पर सड़क के बीचोंबीच खड़ी डस्ट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। इससे निरंजन व मनोज की मौके पर ही मौत हो गई।
घायल दीपक कुमार को नारनौल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची नारनौल पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय नारनौल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
दोनों सगे भाइयों निरंजन और मनोज का बुधवार को गमगीन माहौल में जमालपुर गांव में अंतिम संस्कार किया गया। दीपक कुमार का शव बुधवार को देर शाम गांव जमालपुर पहुंचा। उसका गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया।
हादसे में तीनों मृतक अविवाहित थे। प्रकाशचन्द्र गुवारिया का एक बेटा मनोज नारनौल में एक दुकान पर कार्य करता था, जबकि दूसरा बेटा निरंजन फौज-पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। वहीं दीपक कुमार चार भाइयों में सबसे छोटा था। वह फौज-पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसके पिता ग्यारसी लाल का 10 -12 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है।
