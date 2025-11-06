खौफनाक: 2 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी कुएं में कूदी मां, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मां रुक्मणी और मृतक बच्चा आयुष (फोटो- पत्रिका)
सुखवाड़ा/चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ जिले में भादसोड़ा थाना अंतर्गत मोखमपुरा गांव में बुधवार को एक महिला ने अपने दो साल के बेटे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आत्महत्या के लिए वह कुएं में कूद गई। लेकिन अन्य महिलाओं के हल्ला मचाने पर गांव के ही एक युवक ने उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में महिला ने बेटे की हत्या करने की जानकारी दी तो पुलिस भी सकते में आ गई।
पुलिस उपाधीक्षक भदेसर अनिल शर्मा ने बताया, मोखमपुरा गांव में रहने वाले मदनलाल जाट की 28 वर्षीय पत्नी रुक्मणी बुधवार को पति के साथ खेत पर ही काम कर रही थी। दोपहर करीब तीन बजे वह थकान होने के बहाने आराम करने के लिए घर चली गई। घर पर उसने अपने दो साल के बेटे आयुष की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका दिया।
इसके बाद वह घर से निकली और दौड़ती हुई पास ही स्थित एक कुएं में कूद गई। वहां कपड़े धो रही कुछ महिलाओं ने उसे कुएं में छलांग लगाते देखा तो हल्ला मचा दिया। हल्ला सुनकर पड़ोस में ही काम कर रहा किसान ओंकारलाल जाट दौड़कर वहां पहुंचा और लोगों से रस्सी मंगवाकर कुएं में कूद गया।
उसने रुक्मणी को रस्सी से बांध दिया, जिसे ऊपर खड़े लोगों ने खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों ने बाद में इसकी सूचना भादसोड़ा थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने रुक्मणी को पूछा कि वह आत्महत्या क्यों करना चाहती थी। इस पर पुलिस को बताया कि उसने अपने दो साल के बेटे की हत्या कर दी है। यह बात सुनकर पुलिस भी एकबारगी सकते में आ गई। इसके बाद पुलिस मदनलाल जाट के घर पहुंची, जहां आयुष का शव फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर सांवलिया जी स्थित चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
महिला के पति मदनलाल जाट ने पुलिस को बताया कि वह और रुक्मणी खेत पर काम कर रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे उसने थकान होने के कारण घर जाकर आराम करने की बात कही। इसके बाद वह घर चली गई और कुछ ही देर बाद यह घटनाक्रम हो गया।
पुलिस उप अधीक्षक शर्मा ने बताया कि महिला को डिटेन कर लिया गया है। लेकिन अब तक आत्महत्या के प्रयास और पुत्र की हत्या के कारण के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है।
इधर, ग्रामीणों ने पुलिस को बताया है कि रुक्मणी का व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ सही नहीं था। वह अमूमन गुस्से में रहती है। छोटे-मोटे घरेलू मामलों को लेकर विवाद भी होता रहता है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इस घटनाक्रम को पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रही है।
महिला का पीहर डूंगला क्षेत्र के नाड़ा खेड़ा गांव में है। वह शादी के बाद से ही पति के साथ ही रह रही थी। पुलिस घटनाक्रम का कारण जानने के लिए महिला से पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग