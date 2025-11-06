Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

खौफनाक: 2 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी कुएं में कूदी मां, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

चित्तौड़गढ़ में भादसोड़ा थाना क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में एक महिला ने अपने दो साल के बेटे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Arvind Rao

Nov 06, 2025

Chittorgarh crime

मां रुक्मणी और मृतक बच्चा आयुष (फोटो- पत्रिका)

सुखवाड़ा/चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ जिले में भादसोड़ा थाना अंतर्गत मोखमपुरा गांव में बुधवार को एक महिला ने अपने दो साल के बेटे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आत्महत्या के लिए वह कुएं में कूद गई। लेकिन अन्य महिलाओं के हल्ला मचाने पर गांव के ही एक युवक ने उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में महिला ने बेटे की हत्या करने की जानकारी दी तो पुलिस भी सकते में आ गई।


पुलिस उपाधीक्षक भदेसर अनिल शर्मा ने बताया, मोखमपुरा गांव में रहने वाले मदनलाल जाट की 28 वर्षीय पत्नी रुक्मणी बुधवार को पति के साथ खेत पर ही काम कर रही थी। दोपहर करीब तीन बजे वह थकान होने के बहाने आराम करने के लिए घर चली गई। घर पर उसने अपने दो साल के बेटे आयुष की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका दिया।


इसके बाद वह घर से निकली और दौड़ती हुई पास ही स्थित एक कुएं में कूद गई। वहां कपड़े धो रही कुछ महिलाओं ने उसे कुएं में छलांग लगाते देखा तो हल्ला मचा दिया। हल्ला सुनकर पड़ोस में ही काम कर रहा किसान ओंकारलाल जाट दौड़कर वहां पहुंचा और लोगों से रस्सी मंगवाकर कुएं में कूद गया।


उसने रुक्मणी को रस्सी से बांध दिया, जिसे ऊपर खड़े लोगों ने खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों ने बाद में इसकी सूचना भादसोड़ा थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे।


पुलिस ने रुक्मणी को पूछा कि वह आत्महत्या क्यों करना चाहती थी। इस पर पुलिस को बताया कि उसने अपने दो साल के बेटे की हत्या कर दी है। यह बात सुनकर पुलिस भी एकबारगी सकते में आ गई। इसके बाद पुलिस मदनलाल जाट के घर पहुंची, जहां आयुष का शव फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर सांवलिया जी स्थित चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।


खेत पर काम करते समय थकान के बहाने गई थी घर


महिला के पति मदनलाल जाट ने पुलिस को बताया कि वह और रुक्मणी खेत पर काम कर रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे उसने थकान होने के कारण घर जाकर आराम करने की बात कही। इसके बाद वह घर चली गई और कुछ ही देर बाद यह घटनाक्रम हो गया।


पुलिस उप अधीक्षक शर्मा ने बताया कि महिला को डिटेन कर लिया गया है। लेकिन अब तक आत्महत्या के प्रयास और पुत्र की हत्या के कारण के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है।


इधर, ग्रामीणों ने पुलिस को बताया है कि रुक्मणी का व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ सही नहीं था। वह अमूमन गुस्से में रहती है। छोटे-मोटे घरेलू मामलों को लेकर विवाद भी होता रहता है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इस घटनाक्रम को पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रही है।


महिला का पीहर डूंगला क्षेत्र के नाड़ा खेड़ा गांव में है। वह शादी के बाद से ही पति के साथ ही रह रही थी। पुलिस घटनाक्रम का कारण जानने के लिए महिला से पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें

Dungarpur Crime : हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले का हुआ खुलासा, उपप्रधान पति सहित 4 गिरफ्तार
डूंगरपुर
Dungarpur Crime History-sheeter murder revealed deputy pradhan pati including 4 arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / खौफनाक: 2 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी कुएं में कूदी मां, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Custard apple crop: राजस्थान के इस जिले में बे-मौसम बारिश ने फीकी कर दी सीताफल की मिठास,किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: आपकी पेंशन पर ठगों की नजर! जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के बहाने साइबर फ्रॉड, रहें अलर्ट

चित्तौड़गढ़

Free Electricity Connection: राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन, जानिए कब शुरू होगा काम

free electricity formula
चित्तौड़गढ़

ओडिशा से राजस्थान में गांजा तस्करी; जुड़े हैं चित्तौड़-भीलवाड़ा के तार, ​पुलिस ने किया रैकेट का खुलासा

क्राइम

Rajasthan: बेमौसमी बारिश से किसानों का काला सोना डूबा, करनी पड़ेगी दोबारा बुवाई

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.