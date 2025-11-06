खौफनाक: 2 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी कुएं में कूदी मां, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सुखवाड़ा/चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ जिले में भादसोड़ा थाना अंतर्गत मोखमपुरा गांव में बुधवार को एक महिला ने अपने दो साल के बेटे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आत्महत्या के लिए वह कुएं में कूद गई। लेकिन अन्य महिलाओं के हल्ला मचाने पर गांव के ही एक युवक ने उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में महिला ने बेटे की हत्या करने की जानकारी दी तो पुलिस भी सकते में आ गई।