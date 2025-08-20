Income Tax Raid: भीलवाड़ा में 15 व देश में 45 ठिकानों पर आयकर छापे, कांग्रेस नेता के घर घुसी टीम

भीलवाड़ा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह भीलवाड़ा में 15, ब्यावर में 2, कोटा, अजमेर, बिजयनगर, पाली और पुष्कर समेत देश के कोलकाता, महाराष्ट्र, सूरत के 45 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
कार्रवाई आयकर विभाग की कानपुर अन्वेषण शाखा के नेतृत्व में की जा रही है। इसमें राज्य की अन्वेषण शाखा के अधिकारी भी साथ हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एनजीओ के माध्यम से कर चोरी की जा रही है तथा विदेशों नें धन भेजा जा रहा है। मामले में पिछले तीन साल में 400 करोड़ के लेन-देन होने का खुलासा होने की संभावना है।
भीलवाड़ा में गुर्जर मोहल्ला निवासी प्रॉपर्टी डीलर व डायमंड व्यापारी के घर पर कार्रवाई चल रही है। जांच टीम कई दस्तावेजों की तलाशी ले रही है। पड़ोसियों का कहना है कि व्यापारी एक दिन पहले ही परिवार के साथ भूमिगत हो गया। वहीं कांग्रेस के एक नेता के द्वारिका कॉलोनी स्थित मकान पर सुबह से कार्रवाई जारी है।
जांच में सामने आया है कि बोगस फर्मों के खातों में बेनामी नामों से 400 करोड़ रुपए का लेनदेन किया है। दान में प्राप्त राशि दुबई, चीन, हांगकॉग, सिंगापुर समेत अन्य देशों में भेजे जाने की आशंका है। यही राशि विदेश से घूमकर पुनः खातों में आ रही है। विभाग को उम्मीद है कि करोड़ों की कर चोरी का खुलासा होगा।