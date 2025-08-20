Income Tax Raid: भीलवाड़ा में 15 व देश में 45 ठिकानों पर आयकर छापे, कांग्रेस नेता के घर घुसी टीम

कार्रवाई आयकर विभाग की कानपुर अन्वेषण शाखा के नेतृत्व में की जा रही है। इसमें राज्य की अन्वेषण शाखा के अधिकारी भी साथ हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एनजीओ के माध्यम से कर चोरी की जा रही है तथा विदेशों नें धन भेजा जा रहा है। मामले में पिछले तीन साल में 400 करोड़ के लेन-देन होने का खुलासा होने की संभावना है।