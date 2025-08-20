Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Income Tax Raid: भीलवाड़ा में 15 व देश में 45 ठिकानों पर आयकर छापे, कांग्रेस नेता के घर घुसी टीम

Income Tax Raid: 400 करोड़ की टैक्स चोरी का अंदेशा होने पर आयकर की टीम पूरे देश में छापेमारी कर रही है। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 15 और पूरे देश में 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई।

भीलवाड़ा

Kamal Mishra

Aug 20, 2025

Income tax raid
कार्रवाई करते अधिकारी (फोटो-पत्रिका)

भीलवाड़ा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह भीलवाड़ा में 15, ब्यावर में 2, कोटा, अजमेर, बिजयनगर, पाली और पुष्कर समेत देश के कोलकाता, महाराष्ट्र, सूरत के 45 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

कार्रवाई आयकर विभाग की कानपुर अन्वेषण शाखा के नेतृत्व में की जा रही है। इसमें राज्य की अन्वेषण शाखा के अधिकारी भी साथ हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एनजीओ के माध्यम से कर चोरी की जा रही है तथा विदेशों नें धन भेजा जा रहा है। मामले में पिछले तीन साल में 400 करोड़ के लेन-देन होने का खुलासा होने की संभावना है।

कांग्रेस नेता घर पर छापा

भीलवाड़ा में गुर्जर मोहल्ला निवासी प्रॉपर्टी डीलर व डायमंड व्यापारी के घर पर कार्रवाई चल रही है। जांच टीम कई दस्तावेजों की तलाशी ले रही है। पड़ोसियों का कहना है कि व्यापारी एक दिन पहले ही परिवार के साथ भूमिगत हो गया। वहीं कांग्रेस के एक नेता के द्वारिका कॉलोनी स्थित मकान पर सुबह से कार्रवाई जारी है।

बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों का लेनदेन

जांच में सामने आया है कि बोगस फर्मों के खातों में बेनामी नामों से 400 करोड़ रुपए का लेनदेन किया है। दान में प्राप्त राशि दुबई, चीन, हांगकॉग, सिंगापुर समेत अन्य देशों में भेजे जाने की आशंका है। यही राशि विदेश से घूमकर पुनः खातों में आ रही है। विभाग को उम्मीद है कि करोड़ों की कर चोरी का खुलासा होगा।

Published on:

20 Aug 2025 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Income Tax Raid: भीलवाड़ा में 15 व देश में 45 ठिकानों पर आयकर छापे, कांग्रेस नेता के घर घुसी टीम

