दर्दनाक हादसा: मां को डूबता देख नौ साल के बेटे ने बचाव में लगाई छलांग, दोनों की मौत

इस बीच गहरे गड्ढे के पास गई लक्ष्मी का पैर फिसल गया। इससे वह गड्ढे में गिर गई। मां को गिरता देखकर दिलखुश ने बचाव में छलांग लगा दी। बेटियों ने आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। सूचना पर मांडल पुलिस भी वहां पहुंची। मां-बेटे के डूबने की आशंका पर कुएं का पानी तोड़ा जा रहा था। देर रात तक दोनों के शव बाहर निकाले गए।