दर्दनाक हादसा: मां को डूबता देख नौ साल के बेटे ने बचाव में लगाई छलांग, दोनों की मौत

भीलवाड़ा। मांडल क्षेत्र की मानसी नदी के किनारे गहर गड्ढ़े में सोमवार को एक महिला गिर गई। बचाने के लिए बेटा भी कूद गया। दोनों की डूबने से मौत हो गई। इसके लिए मोटर लगाकर गड्ढे का पानी तोड़ा जा रहा था।
उधर, तलाश के लिए अजमेर से एसडीआरएफ की टीम भी मांडल पहुंच गई तथा रेसक्यू कर देर रात दोनों के शवों को बाहर निकाला। थानाप्रभारी रविन्द्रसिंह ने बताया कि सौदानपुरा निवासी लक्ष्मी उर्फ माया (30) पत्नी राजू भील, पुत्र दिलखुश (9) व दो छोटी पुत्रियां आरती व सोमी के साथ खेत पर गई। दोनों पुत्रियां खेलने चली गईं।
इस बीच गहरे गड्ढे के पास गई लक्ष्मी का पैर फिसल गया। इससे वह गड्ढे में गिर गई। मां को गिरता देखकर दिलखुश ने बचाव में छलांग लगा दी। बेटियों ने आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। सूचना पर मांडल पुलिस भी वहां पहुंची। मां-बेटे के डूबने की आशंका पर कुएं का पानी तोड़ा जा रहा था। देर रात तक दोनों के शव बाहर निकाले गए।
