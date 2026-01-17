Rajasthan Crime: बच्चों की हत्या करने वाली मां को अब हो रहा पछतावा, रो-रोकर बुरा हाल; कोर्ट ने भेजा जेल

बच्चों की हत्या करने वाली आरोपी मां। फोटो: पत्रिका
भीलवाड़ा। मांडलगढ़ क्षेत्र के मानपुरा गांव में पांच दिन पूर्व दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या करने की आरोपी मां संजू को मांडलगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मां ने वारदात को अंजाम देने के बाद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। घटना के बाद से वह भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचारत थी। यहां हालात में सुधार होने के बाद छुट्टी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव में गत 11 जनवरी को हुए घटनाक्रम में संजू देवी पत्नी राजू तेली ने दस साल की बेटी नेहा व छह साल के बेटे भैरू की लोहे के सरिए से हमला कर हत्या कर दी थी।
इसके बाद आरोपी संजू ने जान देने की नीयत से फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया। उसे उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया। हालत में सुधार के बाद उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला से घटनास्थल की तस्दीक कराई। उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया।
पूछताछ में आरोपी संजू ने बताया कि वह कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होने की शंका से आहत थी, उसे लगने लगा की बीमारी से उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे में उसके दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा। बस, इसी भ्रम में उसने बेटा व बेटी की हत्या कर दी। अब आरोपी महिला को पछतावा हो रहा है और रो-रोकर बुरा हाल है।
अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी संजू देवी सोशल मीडिया पर कैंसर जैसी बीमारी के उपचार और परिणाम के बारे में सर्च करती थी, जिसे देख कर उसे अपनी मौत होने का अंदेशा सताने लगा। उसे लगने लगा कि दुर्लभ बीमारी से मौत के बाद दोनों बच्चों का क्या होगा। इसी कारण उसने दोनों की हत्या कर दी।
