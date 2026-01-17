Rajasthan Crime: बच्चों की हत्या करने वाली मां को अब हो रहा पछतावा, रो-रोकर बुरा हाल; कोर्ट ने भेजा जेल

भीलवाड़ा। मांडलगढ़ क्षेत्र के मानपुरा गांव में पांच दिन पूर्व दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या करने की आरोपी मां संजू को मांडलगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मां ने वारदात को अंजाम देने के बाद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। घटना के बाद से वह भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचारत थी। यहां हालात में सुधार होने के बाद छुट्टी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।