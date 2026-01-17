दोस्त की गर्लफ्रेंड से करता था गंदी बात, जब चला पता तो हत्या के बाद शव पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई; नहीं जला तो कर दिए टुकड़े

परिवादी सीताराम यादव ने अलवर के सदर थाने में अपने साले के लड़के दीपक यादव निवासी नांगल रूपा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि दीपक करीब 10 साल से उसके पास लिवारी गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को दीपक के दोस्त लिवारी निवासी परमजीत पर संदेह हुआ। जिसके बाद परमजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली।