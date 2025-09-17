दर्दनाक हादसा: तालाब में डूबने से मां-बेटे व चचेरे भाई की मौत, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में गई जान

भीलवाड़ा। करेड़ा उपखंड क्षेत्र के बागजणा गांव के तालाब में मां-बेटे व चचेरे भाई की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बागजणा निवासी लक्ष्मी देवी (38) पत्नी चांदू नाथ योगी अपने पुत्र प्रवीण नाथ (12) एवं सुनील नाथ पुत्र लेहरु नाथ योगी (12) के साथ बागजणा गांव के धर्म तालाब में कपड़े धोने व नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों चचेरे भाई प्रवीण योगी व सुनील योगी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, यह देख मां लक्ष्मी देवी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गई और डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए वह भी गहरे पानी में चली गई।
जिससे दोनों बच्चों के साथ लक्ष्मी देवी भी पानी में डूबने लगी। आसपास मौजूद चरवाहों ने यह देखकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों व लक्ष्मी देवी को बाहर निकाल करेड़ा चिकित्सालय लेकर गए लेकिन अस्पताल में चिकित्सक नहीं थे।
फोन करने के बाद भी बहुत देर बाद चिकित्सक अस्पताल पहुंचे, जिससे करेड़ा उप प्रधान सुखा लाल गुर्जर व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करते हुए चिकित्सकों को खरी खोटी सुनाई। सूचना पर करेड़ा उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी।
उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा चिकित्सकों के खिलाफ शिकायत पर उच्च अधिकारियों को सूचित करने पर चिकित्सा विभाग एक टीम का गठन किया जो मामले की जांच करेगी और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजनों को राज्य आपदा राहत कोष द्वारा चार-चार लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई।