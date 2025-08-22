Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में नेहरू तलाई पर्यटन केंद्र का नया लुक, बोटिंग-हॉरर हाउस-टॉय ट्रेन और इको स्मार्ट समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 20 करोड़ की लागत से नेहरू पार्क (लव गार्डन ) में नेहरू तलाई पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी कर ली है। यहां लोग बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। साथ ही बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनाई जाएगी।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Aug 22, 2025

Nehru Talai tourist center in Bhilwara
Nehru Talai tourist center in Bhilwara (Patrika Photo)

Bhilwara News: भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने नेहरू पार्क (लव गार्डन ) में नेहरू तलाई पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी कर ली है। समूची योजना को धरातल पर उतारने के लिए न्यास करीब बीस करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराएगा।


बता दें कि नेहरू तलाई के नए स्वरूप में टॉय ट्रेन बच्चों को लुभाएगी। वहीं, बड़े लोग बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। तलाई के मध्य स्थित आई लैंड को भी हरा भरा किया जाएगा।

कार्य की डीपीआर मथुरा की कंपनी को मिला


नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण के कार्य की डीपीआर मथुरा की कंपनी मैसर्स डेरा कंसल्टेंट बना रही है। यहां नेहरू तलाई के दोनों ओर स्थित पार्क राजीव गांधी व नेहरू उद्यान का विकास भी नए सिरे से किया जाएगा। नेहरू तलाई को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टॉय ट्रेन, जेटी बोटिंग, फूड प्लाजा, घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक भी खास लुक में बनाया जाएगा।


पार्किंग की व्यवस्था भी होगी


तलाई के सभी घाटों का विकास होगा। यहां की पार्किंग भी अलग से होगी। तलाई पर पर्यटकों को लुभाने के लिए हॉरर हाउस बनाया जाएगा। यह बच्चों से लेकर बड़ों में रोमांच भरेगा।


इसी प्रकार पेंटिंग वॉल, विभिन्न प्रकार के डिजिटल फव्वारे, रंग बिखरती फुलवारी भी लोगों को आकर्षित करेगी। यहां यूजियम में भीलवाड़ा का इतिहास पढ़ने व सुनने को मिलेगा। दीवारें कलरफुल होगी। इको स्मार्ट टॉयलेट होंगे। नेहरू तलाई का घाट, जिसका जीर्णोंद्धार प्रस्तावित है।


डीपीआर अनुमोदन के बाद होगी कार्रवाई


शहर में नगर वन एवं मानसरोवर झील को विकसित करने के साथ ही नेहरू तलाई का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहां राजीव गांधी व नेहरू उद्यान को एआई के जरिए विकसित किया जाएगा। तलाई के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध किया जाएगा।


बच्चों के लिए प्ले जोन


यहां बच्चों के किड्स प्ले जोन होगा। तलाई क्षेत्र की नई दीवार बनाई जाएगी। डीपीआर फाइनल होने के बाद उसका अनुमोदन जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू से करवाने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
-राजू बडारिया, अधीक्षण अभियंता, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

22 Aug 2025 01:51 pm

भीलवाड़ा में नेहरू तलाई पर्यटन केंद्र का नया लुक, बोटिंग-हॉरर हाउस-टॉय ट्रेन और इको स्मार्ट समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

