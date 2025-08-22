भीलवाड़ा में नेहरू तलाई पर्यटन केंद्र का नया लुक, बोटिंग-हॉरर हाउस-टॉय ट्रेन और इको स्मार्ट समेत मिलेंगी ये सुविधाएं



नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण के कार्य की डीपीआर मथुरा की कंपनी मैसर्स डेरा कंसल्टेंट बना रही है। यहां नेहरू तलाई के दोनों ओर स्थित पार्क राजीव गांधी व नेहरू उद्यान का विकास भी नए सिरे से किया जाएगा। नेहरू तलाई को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टॉय ट्रेन, जेटी बोटिंग, फूड प्लाजा, घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक भी खास लुक में बनाया जाएगा।