अब सरकारी स्कूलों के बच्चे देखेंगे विधानसभा की कार्यवाही

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब राजस्थान विधानसभा में बैठकर कार्यवाही देखने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने जीवन कौशल विकास के लिए संचालित ‘प्रबल कार्यक्रम’ के तहत यह विशेष पहल की है। इसके तहत प्रदेशभर में राजस्थान युवा सभा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।