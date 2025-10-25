Rajasthan News : अब जड़ से खत्म होगा विलायती बबूल, राजस्थान सरकार ने की तैयारी

राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना की तैयारी शुरू कर दी है। वन एवं राजस्व विभाग के जिम्मेदार अफसर जल्द ही इस बारे में आदेश जारी करेंगे। ताकि इस पौधे की कटाई के लिए बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त हो और किसी प्रकार की वैधानिक बाधा उत्पन्न नहीं हो। यह अभियान हर गांव में चलाया जाएगा। मनरेगा और स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर चरणबद्ध तरीके से इसका उन्मूलन किया जाएगा।