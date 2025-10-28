छठ महापर्व पर जल व दूध से दिया संध्या अर्घ्य, 48 घंटे का कठिन व्रत, घाटों पर गूंजे छठी मैया के जयकारे

पूर्वांचल वासियों के छठ पूजा को लेकर घाटों की सजावट और स्वच्छता पर विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन इन राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाललाल माली ने बताया कि जिला यूनेस्को एसोसिएशन और पूर्वांचल जन चेतना समिति के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रतियोगिता हो रही है। जवाहर फाउंडेशन प्रभारी रजनीश वर्मा की अध्यक्षता में गठित निर्णायक समिति ने मानसरोवर झील, वाटर वर्क्स, नेहरू तलाई और न्यू पटेल नगर सहित विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों ने स्वच्छता, साज-सज्जा और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिला यूनेस्को एसोसिएशन अध्यक्ष ललित अग्रवाल, प्रवक्ता मधु लोढा, राजकुमार माली और साधना मेंलाना निरीक्षण दल में शामिल रहे। निर्णय समिति सर्वश्रेष्ठ घाट का चयन कर उसे 5100 का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगी।