दूषित पानी की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सख्ती

पुर गांव के लोगों ने मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को शिकायत दी थी कि समर्पण प्रोसेस हाउस खुलेआम काला व दूषित पानी नाले में छोड़ रहा है। यह पानी खेतों में पहुंच कर फसल और जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ मार्ग पर स्थित कुछ प्रोसेस हाउसों पर भी बरसात की आड़ में दूषित पानी बहाने के आरोप लगाए गए। शिकायतों पर क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल मंगलवार को टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रोसेस हाउस के पीछे सीधा काला पानी तो नहीं मिला, लेकिन नालों में पानी मिलने से शक गहरा गया। टीम अब जांच कर रही है कि यह पानी किसने ओर कैसे छोड़ा गया। मंडल अधिकारियों का कहना है कि पानी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि पानी में हानिकारक केमिकल हैं या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रोसेस हाउसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत नोटिस, जुर्माना और संचालन पर रोक तक की कार्रवाई संभव।