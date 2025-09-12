Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Rajasthan: प्रिसिंपस और वाइस प्रिसिंपल APO: बच्चों से कहा- भगवान नहीं होते, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा

शिक्षक पर कक्षा में देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और छात्रों को भगवान के भड़काने का आरोप लगा है।

भीलवाड़ा

Lokendra Sainger

Sep 12, 2025

bhilwara news
Photo- Patrika Network

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेसवा स्कूल के उप प्रधानाचार्य रणवीर सेनी द्वारा बच्चों को धार्मिक संस्थानों पर भड़काने और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करने के सहित गो माता को माता नहीं मानने जैसे बातों को पर बच्चों को भड़काने पर ग्रामीण भड़के उठे। अभिभावकों और छात्रों ने जमकर हंगामा किया।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक कक्षा में देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता से बच्चों की सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और विद्यालय का शिक्षण वातावरण दूषित हो रहा है।

अभिभावकों का कहना था कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, न कि धार्मिक अपमान सहने के लिए। प्रदर्शन के वक्त आरोपी शिक्षक विद्यालय में मौजूद था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। शिक्षक को पुलिस डिटेन कर थाने ले गई।

ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने और धार्मिक देवी-देवताओं के नाम पर भड़काने व बच्चे को चोटी रखने पर उसे मुंडवाने और मूर्तियां खंडित करने जैसे बातों पर भड़काने पर पुलिस कार्यवाही करें।

प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल को किया APO

इस मामले को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नागर ने कहा कि मेरे को ग्रामीणों की सूचना ओर प्रधानाचार्य की सूचना पर लेसवा स्कूल पहुंचा। तब तक उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी को पुलिस ले जा चुकी थी। मौके पर जानकारी पर उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी और प्रधानाचार्य श्यामलाल सेन को एपीओ कर दिया गया है। मामले की जांच चल रही है।

Updated on:

12 Sept 2025 07:54 pm

Published on:

12 Sept 2025 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: प्रिसिंपस और वाइस प्रिसिंपल APO: बच्चों से कहा- भगवान नहीं होते, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा

