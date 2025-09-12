Rajasthan: प्रिसिंपस और वाइस प्रिसिंपल APO: बच्चों से कहा- भगवान नहीं होते, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा

इस मामले को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नागर ने कहा कि मेरे को ग्रामीणों की सूचना ओर प्रधानाचार्य की सूचना पर लेसवा स्कूल पहुंचा। तब तक उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी को पुलिस ले जा चुकी थी। मौके पर जानकारी पर उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी और प्रधानाचार्य श्यामलाल सेन को एपीओ कर दिया गया है। मामले की जांच चल रही है।