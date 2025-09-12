Rajasthan: प्रिसिंपस और वाइस प्रिसिंपल APO: बच्चों से कहा- भगवान नहीं होते, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेसवा स्कूल के उप प्रधानाचार्य रणवीर सेनी द्वारा बच्चों को धार्मिक संस्थानों पर भड़काने और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करने के सहित गो माता को माता नहीं मानने जैसे बातों को पर बच्चों को भड़काने पर ग्रामीण भड़के उठे। अभिभावकों और छात्रों ने जमकर हंगामा किया।
छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक कक्षा में देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता से बच्चों की सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और विद्यालय का शिक्षण वातावरण दूषित हो रहा है।
अभिभावकों का कहना था कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, न कि धार्मिक अपमान सहने के लिए। प्रदर्शन के वक्त आरोपी शिक्षक विद्यालय में मौजूद था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। शिक्षक को पुलिस डिटेन कर थाने ले गई।
ग्रामीणों ने उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने और धार्मिक देवी-देवताओं के नाम पर भड़काने व बच्चे को चोटी रखने पर उसे मुंडवाने और मूर्तियां खंडित करने जैसे बातों पर भड़काने पर पुलिस कार्यवाही करें।
इस मामले को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नागर ने कहा कि मेरे को ग्रामीणों की सूचना ओर प्रधानाचार्य की सूचना पर लेसवा स्कूल पहुंचा। तब तक उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी को पुलिस ले जा चुकी थी। मौके पर जानकारी पर उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी और प्रधानाचार्य श्यामलाल सेन को एपीओ कर दिया गया है। मामले की जांच चल रही है।