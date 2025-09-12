राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा : 10 हजार पदों के लिए 5.24 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जयपुर। राजस्थान पुलिस में 10 हजार कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए शनिवार व रविवार को लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में 5.24 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। इन पदों में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड, पुलिस दूरसंचार और हाल ही में गठित तीन महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई और पदमिनी देवी के पद भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने सभी विंग को निष्पक्ष परीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पेपर लीक गिरोह, ब्लूटूथ से नकल कराने वाले या फिर परीक्षा केन्द्रों पर ही नकल करने वालों की धरपकड़ के लिए कहा है। गौर करने वाली बात है कि पेपर लीक गिरोह के कई गैंग के सरगना व सदस्य फरार हैं।
भर्ती बोर्ड के एडीजी बिपिन कुमार पांडे व एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने पुलिस मुख्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि कुल 5,24,740 अभ्यर्थियों के आवेदन आए। शनिवार को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी, जिसमें 1,05,846 उम्मीदवार 9 शहरों के 280 केंद्रों पर परीक्षा देंगे।
उन्होंने बताया कि रविवार को परीक्षा दो पारी में होगी, पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है, जिसमें 2,09,987 उम्मीदवार 21 शहरों के 582 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। वहीं दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है, जिसमें 2,08,907 उम्मीदवार 21 शहरों के 580 केंद्रों में परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके अनुरूप ही विज्ञापित पदों में महिलाओं के लिये कुल 3303 पद सम्मिलित किए गए हैं।
-सभी परीक्षा केन्द्रों को सीसीटीवी से कवर किया जाकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें लाईव प्रसारण और मॉनेटरिंग के लिए आईटी प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
-परीक्षा केन्द्र के द्वारा पर पर अभ्यर्थियों को सघन तलाशी व बॉयोमैट्रिक जॉच उपरान्त ही प्रवेश दिया जाएगा।
-प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर इलेक्ट्रोनिक डिवाईस को निष्प्रभावी करने के लिए जैमर लगाए गए है।
-परीक्षा केन्द्र पर डयूटी के लिए नियोजित स्टाफ के लिये पहचान पत्र जारी किए गए हैं, ताकि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके।
-परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से 9 स्तर की पैकिंग में रखा गया है।
-परीक्षा सामग्री (प्रश्न पत्र इत्यादि) के संग्रहण के लिए बनाए गए अस्थाई ट्रेजरी रूम को सीसीटीवी से कवर किया गया है। सुरक्षा के लिए हथियार बन्द गार्ड तैनात की गई। परीक्षा सामग्री की लोडिंग एवं अनलोडिंग प्रक्रिया को वीडियोग्राफी में कवर किया जा रहा है, जिसकी ऑनलाईन निगरानी पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी की जा रही है।
-परीक्षा सामग्री को परीक्षा से पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर नियत समय पर पहुंचाने एवं प्रयुक्त सामग्री को वापस संग्रहण स्थल पर पहुंचाने के लिए पुलिस परिवहन अधिकारियों एवं उनके साथ हथियार बन्द गार्ड तैनात किए गए हैं।