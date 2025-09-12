राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा : 10 हजार पदों के लिए 5.24 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जयपुर। राजस्थान पुलिस में 10 हजार कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए शनिवार व रविवार को लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में 5.24 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। इन पदों में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड, पुलिस दूरसंचार और हाल ही में गठित तीन महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई और पदमिनी देवी के पद भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने सभी विंग को निष्पक्ष परीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पेपर लीक गिरोह, ब्लूटूथ से नकल कराने वाले या फिर परीक्षा केन्द्रों पर ही नकल करने वालों की धरपकड़ के लिए कहा है। गौर करने वाली बात है कि पेपर लीक गिरोह के कई गैंग के सरगना व सदस्य फरार हैं।