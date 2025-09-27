Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजस्थान का अनोखा मंदिर: यहां मन्नत पूरी होने पर छोड़े जाते हैं मुर्गे, लकवाग्रस्त रोगियों का भी आस्था से जुड़ाव

बिजौलियां के विंध्यवासिनी माता मंदिर में नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लकवाग्रस्त रोगी यहां महीनों रुककर आरती और परिक्रमा करते हैं। मन्नत पूरी होने पर मुर्गा चढ़ाते हैं। इस बार 200 से अधिक रोगी और सैकड़ों मुर्गे परिसर में मौजूद हैं।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 27, 2025

Bhilwara Bijolia Vindhyavasini Mata Temple
Bijolia Vindhyavasini Mata Temple

बिजौलियां (भीलवाड़ा): बिजौलियां कस्बे में स्थित विंध्यवासिनी माता मंदिर में नवरात्र में लगातार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आसपास के गांव से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से लकवाग्रस्त रोगी यहां पर आते हैं और यहां पर ही परिसर में रुकते हैं।


बता दें कि लकवाग्रस्त रोगी शाम की आरती में परिक्रमा लगाते हैं। मन्नत पूरी होने पर रोगी के परिजन मुर्गा चढ़ाते हैं। आज भी यहां पर पूरे परिसर में 200 से अधिक मुर्गे हैं। शाम होने पर सैकड़ों की संख्या में पक्षी मंदिर के शिखर पर चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। रात्रि में यह पक्षी पेड़ों पर आकर बैठते हैं।


साल 1972 के बाद लोगों की आस्था बढ़ी


साल 1972 के बाद मंदिर के प्रति धीरे-धीरे लोगों में आस्था बढ़ी है। यहां हॉल का निर्माण भी कराया गया, जिसकी लागत करीब एक करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें 2000 व्यक्ति बैठ सकते हैं।


मुख्य प्रवेश द्वार ऊपर माल खेराड बरड़ क्षेत्र के किराड़ समाज की ओर से बनाया गया है। यहां पर रुकने वाले रोगी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। वह एक और दो महीने तक रुकते हैं, उसके बाद ठीक होकर चले जाते हैं।


करीब 200 लोग यहां आकर रुके


नवरात्र में करीब 200 से अधिक रोगी यहां पर रुके हुए हैं। इनके भोजन के लिए दानदाता घनश्याम पुरुषोत्तम और ब्रिजेश पुरोहित संस्थान की ओर की गई है। विंध्यवासिनी प्रबंध कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष शक्ति नारायण शर्मा ने बताया कि प्रति महीने में अमावस्या के दिन दान पेटी खोली जाती है।


उससे निकलने वाली राशि का उपयोग क्षेत्र परिसर के विकास कार्य में किया जाता है। तालाब का स्वरूप न बिगड़े, इसलिए पिलर पर 100 गुना 100 का हाल बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

Mewaram Jain: पूर्व विधायक मेवाराम जैन के बाड़मेर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, 2 दिन पहले ही कांग्रेस में हुई है वापसी
बाड़मेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजस्थान का अनोखा मंदिर: यहां मन्नत पूरी होने पर छोड़े जाते हैं मुर्गे, लकवाग्रस्त रोगियों का भी आस्था से जुड़ाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.