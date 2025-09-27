राजस्थान का अनोखा मंदिर: यहां मन्नत पूरी होने पर छोड़े जाते हैं मुर्गे, लकवाग्रस्त रोगियों का भी आस्था से जुड़ाव



बता दें कि लकवाग्रस्त रोगी शाम की आरती में परिक्रमा लगाते हैं। मन्नत पूरी होने पर रोगी के परिजन मुर्गा चढ़ाते हैं। आज भी यहां पर पूरे परिसर में 200 से अधिक मुर्गे हैं। शाम होने पर सैकड़ों की संख्या में पक्षी मंदिर के शिखर पर चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। रात्रि में यह पक्षी पेड़ों पर आकर बैठते हैं।