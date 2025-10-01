राजस्थान में सैकड़ों किसानों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, जिम्मेदारों ने कर दी बड़ी गड़बड़ी

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Farmer Crop Insurance: भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी तहसील के दातड़ा बड़ा गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति में फसल बीमा को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस साल खरीफ की फसल में करीब 600 किसानों के खसरा नंबर बदल दिए गए। ऐसे में किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा।
बता दें कि दातड़ा बड़ा समिति में करीब 3200 किसानों का बीमा करवाया गया। इनमें से 600 बीमा में नाम किसी और का, जबकि खातेदार कोई और निकला। किसानों की शिकायत पर सीसीबी ने पिछले 3 से 4 साल का पूरा रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया।
समिति के व्यवस्थापक शिवराज सिंह का कहना है कि सोमवार को भीलवाड़ा से दो अधिकारी खाताबही (लेजरबुक) ले गए, ताकि जांच हो सके। वहीं, दूसरी ओर भीलवाड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (सीसीबी) के प्रबंधक नीरज शर्मा ने स्पष्ट कहा कि बैंक से कोई भी अधिकारी दातड़ा बड़ा समिति में रिकॉर्ड लेने नहीं गया। व्यवस्थापक का यह दावा गलत है। जांच कोटड़ी ब्रांच की सूची और ऑनलाइन बीमा रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है।
गौरतलब है कि किसानों ने कोटड़ी प्रधान करण सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। किसानों का आरोप है कि वर्षों से बीमा की राशि में हेरफेर हो रही है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता देखते हुए सीसीबी प्रबंधक को तुरंत जांच के आदेश दिए।
व्यवस्थापक शिवराज सिंह ने स्वीकार किया है कि 40-50 किसानों के खसरा नंबर गलत दर्ज हो गए, लेकिन उन्होंने बड़े स्तर पर घोटाले से इनकार किया। वहीं, बैंक अधिकारी मान रहे हैं कि मामला बड़ा है और कई सालों से गड़बड़ी चल रही है।
