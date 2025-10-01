राजस्थान में सैकड़ों किसानों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, जिम्मेदारों ने कर दी बड़ी गड़बड़ी



समिति के व्यवस्थापक शिवराज सिंह का कहना है कि सोमवार को भीलवाड़ा से दो अधिकारी खाताबही (लेजरबुक) ले गए, ताकि जांच हो सके। वहीं, दूसरी ओर भीलवाड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (सीसीबी) के प्रबंधक नीरज शर्मा ने स्पष्ट कहा कि बैंक से कोई भी अधिकारी दातड़ा बड़ा समिति में रिकॉर्ड लेने नहीं गया। व्यवस्थापक का यह दावा गलत है। जांच कोटड़ी ब्रांच की सूची और ऑनलाइन बीमा रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है।