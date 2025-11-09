भीलवाड़ा में लिफ्ट में फंसने से मासूम की मौत, चीखें सुनते रह गए पिता और दादा

चलते समय व्यक्ति का कोई अंग या कपड़ा फंस जाने से कुचलने, गंभीर चोट या मौत तक की संभावना रहती है। बच्चों के लिए ये लिफ्टें और भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे उत्सुकता में इनके किनारों पर खड़े हो जाते हैं। इन लिफ्टों में सुरक्षा कवच, दरवाजे और ऑटो-स्टॉप सिस्टम लगाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को टाला जा सके।