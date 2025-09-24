राजस्थान में मॉब लिंचिंग: गौतस्करी के शक में MP के युवक की पीट-पीटकर हत्या, दूसरे युवक ने भागकर जान बचाई



बता दें कि शेरू के चचेरे भाई मंजूर पेमला ने बताया, शेरू अपने साथी मोहसिन डोल के साथ पिकअप ट्रक में घर लौट रहे थे, तभी लगभग सुबह 3 बजे एक वाहन उनका पीछा करने लगा और रास्ता रोक दिया। उन्होंने दोनों को वाहन से बाहर खींचा और हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने शेरू और मोहसिन पर गायों को मारने का आरोप लगाया। शेरू ने पुलिस बताया था, ये घरेलू पशु मेले से खरीदे गए हैं, लेकिन हमलावर नहीं माने।