राजस्थान: अब किसी भी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की सोचें भी न अभ्यर्थी, बोर्ड ने कर ली है ये बड़ी तैयारी



पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पकड़े गए थे 13 अभ्यर्थी हाल ही में आयोजित हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इसी आधार पर अलग-अलग जगह से 13 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा था। इन अभ्यर्थियों ने इससे पहले अन्य भर्ती परीक्षा में अलग-अलग अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी थी। जैसे ही ये अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आए तो बायोमैट्रिक के जरिए इनकी पहचान हो गई।