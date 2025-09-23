Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान: अब किसी भी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की सोचें भी न अभ्यर्थी, बोर्ड ने कर ली है ये बड़ी तैयारी

राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के डेटा का विश्लेषण होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 लाख अभ्यर्थी का डेटा बैंक बनाया है। पढ़ें विजय शर्मा की रिपोर्ट...

जयपुर

Arvind Rao

Sep 23, 2025

Rajasthan Candidates
21 लाख अभ्यर्थी का डेटा बैंक तैयार (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान करीब 21 लाख अभ्यार्थियों का डेटा तैयार किया गया है। आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा में ये अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस डेटा को बोर्ड अब अन्य परीक्षा एजेंसियों के साथ भी साझा करेगा।


दरअसल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद बोर्ड की ओर से 21 लाख अभ्यर्थियों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से परीक्षा के आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों की डिग्री, सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा अभ्यर्थियों की लाइव फोटो भी बोर्ड ने ली थी।


इसके बाद परीक्षा के दौरान बोर्ड ने अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी, हैंडराइटिंग का नमूना और चेहरे की स्कैनिंग भी की। बोर्ड के पास अब इन अभ्यर्थियों का यह पूरा डेटा जमा है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: CM भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, महारानी फार्म-मानसरोवर लिंक ब्रिज को खोला, जनता को मिली राहत
जयपुर
Maharani Farms-Mansarovar Link Bridge


ऐसे में किसी भी भर्ती में इन अभ्यर्थियों ने कोई चालाकी की तो पकड़े जाएंगे। डमी कैंडिडेट से लेकर फर्जी डिग्री-सर्टिफिकेट या आवेदन में गलत जानकारी भरने पर बोर्ड का सॉफ्टवेयर अभ्यर्थियों की पहचान कर लेगा।


पकड़े गए 13 अभ्यर्थी


पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पकड़े गए थे 13 अभ्यर्थी हाल ही में आयोजित हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इसी आधार पर अलग-अलग जगह से 13 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा था। इन अभ्यर्थियों ने इससे पहले अन्य भर्ती परीक्षा में अलग-अलग अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी थी। जैसे ही ये अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आए तो बायोमैट्रिक के जरिए इनकी पहचान हो गई।


बड़ी संख्या में आए अभ्यर्थी


विशेषज्ञों की मानें तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में राज्य सहित दूसरे राज्यों के कुल 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 21 लाख ने परीक्षा दी। ये अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो प्रदेश की लगभग हर भर्ती परीक्षा में आवेदन करते हैं।


आरएएस से लेकर पटवारी, शिक्षक, वाहन चालक, पुलिस कांस्टेबल, एसआइ, ग्राम सेवक सहित अन्य सभी भर्ती परीक्षा में इन्हीं में से अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में बोर्ड के पास हर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले 80 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों का डेटा जमा हो गया है।


नहीं कर पाएंगे हेराफेरी


राजस्थान में पहले डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री या अन्य फर्जीवाड़े के मामले आते थे। लेकिन सबूत नहीं होने के कारण इनकी पहचान नहीं होती थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के बाद बड़ा फिगर हमारे पास आ गया है। सभी का डेटा विश्लेषण कर रहे हैं। किसी भी भर्ती में ये 21 लाख फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे।
-आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 2.80 लाख मायूस सरकारी अफसर-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रुका इंक्रीमेंट मिलेगा
जयपुर
Rajasthan Disappointed 2.80 Government Officers and Employees for Good News they will get their Pending increments

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 08:40 am

Published on:

23 Sept 2025 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: अब किसी भी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की सोचें भी न अभ्यर्थी, बोर्ड ने कर ली है ये बड़ी तैयारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.