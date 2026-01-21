राजस्थान में बजरी का संकट: महंगी होगी रेत…हाईकोर्ट के आदेश पर 5 बजरी लीज बंद और 48 रद्द, सरकार को लौटाने होंगे 129 करोड़ रुपए

Rajasthan Sand Crisis: भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर बजरी का बड़ा संकट हो गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद भीलवाड़ा में चल रही 9 में से 5 प्रमुख बजरी लीज तत्काल प्रभाव से बंद हो गई हैं। न्यायालय ने पिछले दो वर्षों में नीलाम की गई जिले की सभी 48 बजरी लीज को रद्द करने के आदेश दिए हैं। फैसले से न केवल निर्माण क्षेत्र प्रभावित होगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी भारी बोझ पड़ना तय है।