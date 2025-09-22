राजस्थान के इन जिलों से आरामदायक होगी दिल्ली तक की यात्रा, चेतक एक्सप्रेस में लगे LHB कोच



चेतक एक्सप्रेस उदयपुर से शाम पांच बजे रवाना होती है। दूसरे दिन सुबह 5:05 बजे दिल्ली पहुंचती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह समय और भी कम हो जाएगा। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और ऑफिस जाने वाले सभी यात्री अब इस बदलाव का इंतजार कर रहे थे। अब उदयपुर-दिल्ली का सफर केवल दूरी तय करने का मामला नहीं रहेगा। तेज रफ्तार, सुरक्षा और आराम के साथ चेतक एक्सप्रेस यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए तैयार है।