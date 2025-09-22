राजस्थान के इन जिलों से आरामदायक होगी दिल्ली तक की यात्रा, चेतक एक्सप्रेस में लगे LHB कोच

भीलवाड़ा: उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलने वाली चेतक एक्सप्रेस में अब यात्रा आरामदायक होगी। रेलवे ने चेतक एक्सप्रेस में अब एलबीएच कोच जोड़ दिए हैं। अब ट्रेन के गति पकड़ने के बाद लगने वाले झटके यात्रियों को महसूस नहीं होंगे।
बता दें कि नए कोच के साथ पहली बार रविवार रात को चेतक एक्सप्रेस के भीलवाड़ा जिले में पहुंचने पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने लोको पायलट का माल्यार्पण कर मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सांसद अग्रवाल के प्रवक्ता विनोद झुर्रानी ने बताया, सांसद के प्रयासों से चेतक एक्सप्रेस में नए आधुनिक सर्व सुविधायुक्त कोच रेलवे ने लगा दिए हैं। यह कोच हल्के वजन के होने से ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई है।
इस सौगात पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। अग्रवाल ने बताया कि यह नए एलबीएच कोचों में यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
चेतक एक्सप्रेस उदयपुर से शाम पांच बजे रवाना होती है। दूसरे दिन सुबह 5:05 बजे दिल्ली पहुंचती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह समय और भी कम हो जाएगा। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और ऑफिस जाने वाले सभी यात्री अब इस बदलाव का इंतजार कर रहे थे। अब उदयपुर-दिल्ली का सफर केवल दूरी तय करने का मामला नहीं रहेगा। तेज रफ्तार, सुरक्षा और आराम के साथ चेतक एक्सप्रेस यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए तैयार है।