Good News: राजस्थान में आज से सस्ते दामों पर मिलेगा दूध-घी-पनीर और मक्खन, नए रेट की देखें लिस्ट



दूध (1 लीटर शक्ति टेट्रा पैक) : पहले 74 रुपए, अब 71 रुपए (3.52 रुपए सस्ता)

दूध (1 लीटर फिट एंड फाइन टेट्रा पैक) : पहले 66 रुपए, अब 64 रुपए (2 रुपए सस्ता)

फ्लेवर्ड मिल्क (200 मि.ली. कैन) : पहले 40 रुपए, अब 37 रुपए (3 रुपए सस्ता)

घी (सामान्य, 1 लीटर) : पहले 588 रुपए, अब 551 रुपए (37 रुपए सस्ता)

घी (गाय का, 1 लीटर) : पहले 608 रुपए, अब 570 रुपए (38 रुपए सस्ता)

बटर (100 ग्राम) : पहले 60 रुपए, अब 56 रुपए (4 रुपए सस्ता)

बटर (500 ग्राम) : पहले 290 रुपए, अब 272 रुपए (18 रुपए सस्ता)

पनीर (200 ग्राम) : पहले 77 रुपए, अब 74 रुपए (3.85 रुपए सस्ता)

पनीर (1 किलो) : पहले 380 रुपए, अब 362 रुपए (18 रुपए सस्ता)