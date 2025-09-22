Good News: राजस्थान में आज से सस्ते दामों पर मिलेगा दूध-घी-पनीर और मक्खन, नए रेट की देखें लिस्ट

जयपुर: प्रदेशवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। त्योहारों से पहले राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती का एलान किया है। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से डेयरी उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी में कमी की घोषणा के बाद RCDF ने यह कदम उठाया है। नई दरों के बाद अब सरस ब्रांड के घी, पनीर, मक्खन और टेट्रा पैक दूध सहित कई उत्पाद पहले से सस्ते दामों पर आम उपभोक्ताओं को मिलेंगे।
पहले घी, मक्खन और पनीर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, टेट्रा पैक दूध और पनीर पर लगने वाला 5 प्रतिशत जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आइसक्रीम पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इस कटौती का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है।
त्योहारी सीजन में आमतौर पर घी, मक्खन और पनीर की खपत सबसे ज्यादा होती है। शादियों, पर्व-त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में इनकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कीमतों में आई कमी निश्चित रूप से आम उपभोक्ताओं के बजट को राहत देने का काम करेगी। RCDF ने प्रदेश की सभी डेयरियों और डेयरी संघों को निर्देश जारी किए हैं कि 22 सितंबर से उपभोक्ताओं को सभी उत्पाद नई दरों पर उपलब्ध कराए जाएं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाला है, बल्कि डेयरी उद्योग के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। कीमतें घटने से सरस ब्रांड के उत्पादों की खपत और बिक्री में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे राज्य में डेयरी सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और किसानों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
दूध (1 लीटर शक्ति टेट्रा पैक) : पहले 74 रुपए, अब 71 रुपए (3.52 रुपए सस्ता)
दूध (1 लीटर फिट एंड फाइन टेट्रा पैक) : पहले 66 रुपए, अब 64 रुपए (2 रुपए सस्ता)
फ्लेवर्ड मिल्क (200 मि.ली. कैन) : पहले 40 रुपए, अब 37 रुपए (3 रुपए सस्ता)
घी (सामान्य, 1 लीटर) : पहले 588 रुपए, अब 551 रुपए (37 रुपए सस्ता)
घी (गाय का, 1 लीटर) : पहले 608 रुपए, अब 570 रुपए (38 रुपए सस्ता)
बटर (100 ग्राम) : पहले 60 रुपए, अब 56 रुपए (4 रुपए सस्ता)
बटर (500 ग्राम) : पहले 290 रुपए, अब 272 रुपए (18 रुपए सस्ता)
पनीर (200 ग्राम) : पहले 77 रुपए, अब 74 रुपए (3.85 रुपए सस्ता)
पनीर (1 किलो) : पहले 380 रुपए, अब 362 रुपए (18 रुपए सस्ता)
नई दरों का असर सीधा उपभोक्ताओं पर दिखाई देगा। परिवार के बजट में दूध और डेयरी उत्पादों का बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में कीमतों में आई कमी हर घर की बचत बढ़ाएगी। साथ ही, त्योहारों पर मिठाई और व्यंजनों में घी-पनीर की अधिक खपत होने से लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।