RBSE 10th Result: पिता के निधन के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, भीलवाड़ा के ईश्वर जाट ने 98% अंकों के साथ गाड़े सफलता के झंडे, अब IAS बनने का है सपना

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में इस साल भीलवाड़ा जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव नया खेड़ा (लाखोला) के होनहार ईश्वर जाट ने प्रदेश की मेरिट सूची में अपनी चमक बिखेरी है। 600 में से 588 अंक (98%) हासिल कर ईश्वर ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। यह सफलता इसलिए खास है क्योंकि ईश्वर ने यह मुकाम दो साल पहले अपने पिता को खोने के बाद, भारी मानसिक दबाव और आर्थिक संघर्षों के बीच हासिल किया है।