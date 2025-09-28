Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Price Hike: सोना-चांदी के भावों में तेजी, सर्राफा बाजार में मची खलबली, डेढ़ लाख पार जा सकता है सोना, 50% तक बढ़ेगी कीमतें?

Record Broken Price Hike: सोना और चांदी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है जो अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है।

2 min read

भीलवाड़ा

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

Gold and Silver Prices Tremendous Rise Silver made a New Record You Shocked know New Rate
Play video

फाइल फोटो पत्रिका

Gold-Silver Price: सोना और चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों धातुएं रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इनके भाव अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में 50% और उछाल संभव है।

ज्वैलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष नवरत्न मल संचेती ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोना 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 27 सितंबर 2025 को इसके दाम 1,17,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। वहीं, चांदी 88,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 1,46,500 रुपए प्रति किलो हो गई।

नकद खरीद महंगी, चेक में सस्ता

सर्राफा बाजार में शनिवार को हालात यह थे कि नकद में सोना-चांदी खरीदना महंगा पड़ा। नकद लेन-देन में सोना 500 से 600 रुपए तक महंगा बिक रहा था, जबकि चेक में यह सस्ता मिल रहा था। कारोबारियों के अनुसार लगातार बढ़ते भावों के चलते व्यापारी सोना-चांदी को बाजार से सीमित कर रहे हैं।

एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार इस साल तक सोना 5000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से यह भारत में लगभग 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बैठेगा। त्योहारी सीजन, सुरक्षित निवेश और औद्योगिक मांग के कारण चांदी के 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक जाने की संभावना है।

इस साल रेकॉर्ड तेजी

  • सोना: 1 जनवरी 2025 से 27 सितंबर 2025 तक 24 कैरेट सोना करीब 39 हजार रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ। यानी लगभग 50 प्रतिशत की तेजी।
  • चांदी: इसी अवधि में चांदी में 66 प्रतिशत तक उछाल आया। यानी चांदी अब तक 58 हजार रुपए प्रति किलो बढ़ चुकी है।

क्यों भाग रहे हैं दाम

दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। जियो-पॉलिटिकल तनाव और आर्थिक अनिश्चितता निवेशकों को सोना-चांदी की ओर खींच रही है। ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले ने भी वैश्विक बाजार में दबाव बढ़ाया है। क्रिप्टो बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के चलते निवेशक सोना-चांदी में सुरक्षित निवेश कर रहे हैं।

सोना-चांदी का सफर

31 दिसंबर 2024 : सोना – ₹78,500/10 ग्राम | चांदी – ₹88,000/किलो
27 सितंबर 2025 : सोना – ₹1,17,500/10 ग्राम | चांदी – ₹1,46,500/किलो
अनुमानित 2026 : सोना – ₹1,55,000/10 ग्राम | चांदी – ₹1,50,000/किलो

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme: राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Price Hike: सोना-चांदी के भावों में तेजी, सर्राफा बाजार में मची खलबली, डेढ़ लाख पार जा सकता है सोना, 50% तक बढ़ेगी कीमतें?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का अनोखा मंदिर: यहां मन्नत पूरी होने पर छोड़े जाते हैं मुर्गे, लकवाग्रस्त रोगियों का भी आस्था से जुड़ाव

Bhilwara Bijolia Vindhyavasini Mata Temple
भीलवाड़ा

खिलाड़ी छात्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि में गड़बड़ी, उपनिदेशक ने मांगा स्पष्टीकरण

Error in online entry of sports students, Deputy Director sought clarification
भीलवाड़ा

रीसाइकल से फायबर बनाने वाले उद्योग संकट में

Recycled fiber industries in trouble
भीलवाड़ा

उड़ान पर चमक: चांदी 1.44…..सोना 1.17 लाख पार

Shine on the rise: Silver crosses Rs 1.44 lakh, gold crosses Rs 1.17 lakh
भीलवाड़ा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश 5 अक्टूबर तक

Admission to Vardhaman Mahaveer Open University till October 5
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.