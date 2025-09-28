Price Hike: सोना-चांदी के भावों में तेजी, सर्राफा बाजार में मची खलबली, डेढ़ लाख पार जा सकता है सोना, 50% तक बढ़ेगी कीमतें?

Gold-Silver Price: सोना और चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों धातुएं रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इनके भाव अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में 50% और उछाल संभव है।